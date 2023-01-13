AKP'li isim canlı yayında Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı: Duyanları şaşırtan sonuç

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te Hande Fırat'la Gece Görüşü programında AKP ve Cumhur İttifakı'nın oy oranlarını açıkladı. Yapılan anketlerin çoğunda AKP'nin eridiği görülürken, Şen'in açıkladığı oran duyanları şaşırttı.

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AKP'li isim canlı yayında Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı: Duyanları şaşırtan sonuç - Resim: 1

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te Hande Fırat'la Gece Görüşü programında AKP ve Cumhur İttifakı'nın oy oranlarını açıkladı.

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AKP'li isim canlı yayında Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı: Duyanları şaşırtan sonuç - Resim: 2

Şen, "AK Parti yüzde 41-42 gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tek başına yüzde 52'yi garantiliyor. Anketlerde Erdoğan'dan sonra 2. sırada Kılıçdaroğlu var. 

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AKP'li isim canlı yayında Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı: Duyanları şaşırtan sonuç - Resim: 3

Temmuzdan beri oy oranı yükseliyor. Kaizen yapıyoruz. Adım Adım yükseliyor. Böyle bir durumda Cumhur ittifakının mecliste azınlığa düşmek ya da seçimin tekrarlanması gibi bir durumu söz konusu değil" dedi.

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AKP'li isim canlı yayında Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı: Duyanları şaşırtan sonuç - Resim: 4

Şen, "Anketlerde cumhurbaşkanımızın 3-4 kat gerisinden gelen isimler var. 2. sırada ise Kılıçdaroğlu var" ifadelerini kullandı.

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