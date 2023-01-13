AKP'li isim canlı yayında Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı: Duyanları şaşırtan sonuç
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te Hande Fırat'la Gece Görüşü programında AKP ve Cumhur İttifakı'nın oy oranlarını açıkladı. Yapılan anketlerin çoğunda AKP'nin eridiği görülürken, Şen'in açıkladığı oran duyanları şaşırttı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te Hande Fırat'la Gece Görüşü programında AKP ve Cumhur İttifakı'nın oy oranlarını açıkladı.
Şen, "AK Parti yüzde 41-42 gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tek başına yüzde 52'yi garantiliyor. Anketlerde Erdoğan'dan sonra 2. sırada Kılıçdaroğlu var.
Temmuzdan beri oy oranı yükseliyor. Kaizen yapıyoruz. Adım Adım yükseliyor. Böyle bir durumda Cumhur ittifakının mecliste azınlığa düşmek ya da seçimin tekrarlanması gibi bir durumu söz konusu değil" dedi.
Şen, "Anketlerde cumhurbaşkanımızın 3-4 kat gerisinden gelen isimler var. 2. sırada ise Kılıçdaroğlu var" ifadelerini kullandı.