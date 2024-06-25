AKP'li Ensarioğlu ile DEM Partili Beştaş arasında 'şerefsiz' tartışması

DEM Partili Meral Danış Beştaş'ın, AKP'li Galip Ensarioğlu'nun kayyım döneminde belediyelere işe alımlarda rüşvet aldığını iddia etmesi üzerinde Meclis'te tansiyon yükseldi. Ensarioğlu, Beştaş'a "İspat etmezsen şerefsizsin" deyince DEM Partili Beştaş "Şerefsiz sensin" dedi.

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AKP'li Ensarioğlu ile DEM Partili Beştaş arasında 'şerefsiz' tartışması

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ile AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu arasında Meclis'te "Şerefsiz" tartışması yaşandı.

Beştaş, Galip Ensarioğlu'nun kayyım döneminde işe alımlar için para aldığını etmesi üzerine tansiyon bir anda yükseldi.

AKP'li Ensarioğlu ile DEM Partili Beştaş arasında 'şerefsiz' tartışması - Resim : 1

Beştaş, "Galip Ensarioğlu'nun kayyım döneminde işe almak için ne kadar para aldığını, kaç kişiyi işe aldığını soralım Diyarbakır halkına" dedi.

AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu, "İspat etmezsen şerefsizsin" dedi. Beştaş, "Şerefsiz sensin" yanıtını verdi. Tartışmanın ardından oturuma ara verildi.

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