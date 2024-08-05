AKP'li Çelik'ten Partisine 'Kürtçe' Tepkisi: 'AKP, MHP'nin Esiri Olmuş Durumda'

AKP'nin kurucularından eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, partisinin MHP ile kurduğu ortaklığa ilişkin açıklamada bulundu.

Hüseyin Çelik, KRT'de Zübeyde Sarı'nın sunduğu ‘Hafıza’ isimli programına katıldı.

Değerlendirmede bulunan Çelik "MHP, koalisyonun küçük ortağı falan değil. MHP, koalisyonun büyük ortağıdır aslında. Çünkü MHP'nin istemediği bir şey olmuyor. AK Parti'nin kendisini böyle bir küçük partiye mahkum etmesi, açıkçası AK Parti'ye yakışmıyor" dedi.

"AK Parti MHP'nin esiri olmuş durumda" diyen Çelik, DEM Parti'li belediyelerin yaya geçitlerine yazdığı Kürtçe ifadelerin silinmesinin de MHP ile ortaklığın bir sonucu olduğunu öne sürerek, "Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına! Türklere ihanet etmeyen tek Müslüman kavim Kürtlerdir. AK Parti bu icraatlarıyla her geçen gün Kürtlerle arasına duvar örmeye devam ediyor. Bunu çok yanlış ve vahim bir hata olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

"MHP'NİN ORTAKLIĞININ SONUCU"

Kürtçe yazıların silinmesini "cinnet hali" olarak değerlendiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu da MHP ortaklığının bir sonucudur. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına! Osmanlı devleti dağıldı. Türklere ihanet etmeyen tek Müslüman kavim Kürtlerdir. Kürtler 1. Dünya Savaşı boyunca Türklerle beraber oldular. İstiklal savaşında da birlikteydiler.

Şeyh Sait hadisesi bahane edildi, fırsata dönüştürüldü ve Kürtler yok sayıldı. PKK’yı ayrı bir şey olarak değerlendiriyorum ben. Ben hayatım boyunca PKK’ya, faaliyetlerine iğnenin ucu kadar sempati duymadığım gibi hep nefret ettim. Ama eğer siz bütün Kürtleri PKK’lı görür ve öyle değerlendirirseniz, tarihin en büyük hatasını yaparsınız.

"AKP KÜRTLERLE ARASINA DUVAR ÖRMEYE DEVAM EDİYOR"

Kürtler Müslüman bir halktır, özünde dindar bir halktır. AK Parti’ye maksimum oranda oy vermiştir. Ama bu politikalarınızla siz Kürtleri her geçen gün biraz daha itiyorsunuz ve önemli bir kısmını da üzülerek söylüyorum PKK’nın kucağına itiyorsunuz. Bu vahim bir durumdur. Bu kabul edilebilir bir şey değildir.

Eğer huzur bulmak istiyorsanız ‘ötekine’ saygı duyacaksınız. Yönetilmesi en zor olan devlet gayrimemnunu fazla olan devlettir. AK Parti bu icraatlarıyla her geçen gün Kürtlerle arasına duvar örmeye devam ediyor. Bunu çok yanlış ve vahim bir hata olarak görüyorum."