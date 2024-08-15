AKP’li Belediyelere 'Seçim' Kıyağı: Milyonluk Bağışların Belgeleri Ortaya Çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda, CHP'li belediyelerin prim borcu olduğunu belirterek Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "tahsilata başlayacağını" söylemişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da cevaben, "Cumhurbaşkanlığının 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Üsküdar, Çekmeköy, Gaziosmanpaşa dahil AKP’li ilçe belediyelerine 45’er milyon lira aktardığını" ifade etmişti.

Söz konusu ‘"bağışlarla" ilgili iki önemli belge ortaya çıktı. Bunlardan biri Çekmeköy Belediye Başkanlığının bağışı kabul ettiğine dair meclis kararıyken, diğeri ise Şile Belediye Başkanlığına gönderilen paranın dekontu.

HİLMİ TÜRKMEN: YALAN SÖYLÜYORLAR

Karar gazetesinin haberine göre; Üsküdar Belediyesine de 45 milyon lira gönderildiği öğrenildi.

Buna karşılık üst üste iki dönem Üsküdar belediye başkanı olarak görev yapan Hilmi Türkmen, “Böyle bir şey yok. Eski seçim döneminde böyle bir hibe yardımı olmuştu ama bu dönem olmadı. Yalan söylüyorlar, insanlar da inanıyor. En azından siz aradınız, kimse arayıp doğru mu yanlış mı diye bile sormuyor. Bahsettikleri para yardımını ben görmedim” dedi.

TAHSİN USTA VE ŞADİ YAZICI: BÖYLE BİR PARA YOK

Gaziosmanpaşa’nın eski belediye başkanı Hasan Tahsin Usta da, “Bize ulaşan böyle bir para yok. Belediye kaynakları kendilerinde. Varsa belgeleri çıkarsınlar” dedi.

Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da diğer eski başkanlar gibi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan herhangi bir destek almadıklarını öne sürdü. Yazıcı “Böyle bir şey yok. İller Bankası’ndan almıştık ama bakanlıklardan bize para gelmedi” diye konuştu.

YENİ BAŞKANLAR DOĞRULADI

31 Mart sonrası koltuğa oturan CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ise, önceki yönetime, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan değil ama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 45 milyon lira gönderildiğini söyledi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Hakan Bahçetepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da aynı yönde konuştu.