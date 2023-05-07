AKP'li belediyeden Ekrem İmamoğlu'nun mitingine engel: 'Nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sokuna kadar taşıyacaksın'

GERÇEK GÜNDEM /

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet imkanlarını kullanarak seçim propagandası yapmasına yönelik tepkiler çığ gibi büyürken bugün bir skandal daha yaşandı. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 18.00'de Erzurum Mitingi'nin gerçekleştirileceği Havuzbaşı Kent Meydanı'na belediye otobüslerinin dizildiği görüldü.

"NEZAKETSİZLİĞİN KARA LEKESİNİ ÖMRÜNÜN SONUNA KADAR TAŞIYACAKSIN"

Ekrem İmamoğlu, skandalı sosyal medya sitesi Twitter üzerinden AKP'li Erzurum Büyükşehir Mehmet Sekmen'e seslenerek duyurdu.

İmamoğlu, "Erzurumlu hemşehrilerimle saat 18:00'deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın. Saat 18.00'de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı'na bekliyorum" diye yazdı.

MEYDAN BELEDİYE OTOBÜSLERİYLE KAPATILDI"

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda yapılacak mitinge saatler kala Ekrem İmamoğlu'nun paylaştığı görüntülerde vatandaşların toplanacağı Havuzbaşı Kent Meydanı'nın belediye otobüsleriyle dolu olduğu görülüyor.