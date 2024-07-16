AKP'li Başkanın Eşi, Arazisine Ruhsat Verilmeyince Belediyeyi Silahla Bastı

AKP Edirne İl Başkanı Belgin İba'nın eşi Nesim İba, arazisine ruhsat verilmeyince Edirne Belediyesi'nin binasına gidip ortalığı birbirine kattı. Nesim İba, silahla belediye binasına girip Müdür Vekili Dinçer Asar'ın odasını dağıttı. Polis ekiplerinin müdahale etmesinin ardından, AKP eski İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı'nın araya girmesiyle Nesim İba, belediyeden ayrıldı.

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AKP'li Başkanın Eşi, Arazisine Ruhsat Verilmeyince Belediyeyi Silahla Bastı

Edirne'de AKP İl Başkanı Belgin İba'nın eşi Nesim İba, arazisine ruhsat verilmeyince Edirne Belediyesi'nin binasına giderek ortalığı birbirine kattı.

İddiaya göre, Nesim İba, saat 10.25 sıralarında Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü binasına gelerek Müdür Vekili Dinçer Asar'ın odasına girdi. Belinde silahla binaya giren Nesim İba'nın geliş sebebi ise ruhsat anlaşmazlığı konusuydu.

Belediye, Nesim İba'nın ortağı olduğu şirketin kız yurdunu otele çevirmek istemesi nedeniyle ruhsat talebini reddetmişti. Bunun üzerine Nesim İba, küfür ve tehditler savurarak masayı ve bilgisayarı yumrukladı. Odadaki bilgisayar parçalandı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Nesim İba'yı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Daha sonra AKP eski İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı'nın araya girmesiyle Nesim İba, belediyeden ayrıldı.

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