AKP'li başkan trafik kazasında hayatını kaybetti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada AKP Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, hayatını kaybetti.

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AKP'li başkan trafik kazasında hayatını kaybetti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi çıkışında meydana gelen kazada Aydınlar Belde Belediyesi eski Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun ile AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan’ın içerisinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından yaralı olarak hastaneye kaldırın Karamercan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Adilcevaz ilçe çıkışında meydana geldi. Aydınlar Belde Belediyesi eski Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun ile AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan’ın içerisinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 2 başkan ile hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar Adilcevaz başta olmak üzere çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılan yaralılardan AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Karamercan’ın ölüm haberi üzerine hastaneye yakınları ve çok sayıda partili geldi.

Karamercan’ın yapılacak otopsinin ardından beldede defnedileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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