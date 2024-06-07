80 bin nüfuslu: AKP'den YRP’ye geçen belediyede 90 milyon lira borç

AKP’den Yeniden Refah’a geçen Elazığ'ın 8 bin nüfuslu Akçakiraz Belediyesi’nin 90 milyon liralık borcu çıktı.

Son Güncelleme:
80 bin nüfuslu: AKP'den YRP’ye geçen belediyede 90 milyon lira borç

Türkiye’de 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından çok sayıda belediye el değiştirmişti. Belediye yönetimlerine yeni seçilen belediye başkanları, önceki başkanlar döneminde belediyenin borçlarını duyurmaya devam ediyor.

Elazığ’ın Akçakiraz belde belediyesi seçimlerinde AKP adayı Taner Baytaşoğlu yüzde 33,90 (bin 639) oy alırken YRP’nin adayı İbrahim Ormanoğlu yüzde 64,99 (3 bin 238) oy alarak belediye başkanı seçildi. YRP’li başkan Ormanoğlu, belediyenin AKP’den kalan borcunu açıkladı.

"İLK 15 GÜNDE 10 MİLYON LİRA PARA ÖDEDİK"

YRP’li belediye başkanı İbrahim Ormanoğlu ilk 15 günlük süreçte borç ve maaşı ödemesi yaptıklarını ve belediye kasasından 10 milyon lira çıktığını belirterek, şunları söyledi:
''Göreve geldiğimiz zaman yani 1 Nisan 2024’te belediyemizin kasasında nakit yaklaşık olarak 38 milyon bir para vardı buna karşılık da 90 milyon borcumuz vardı. Borcumuz 90 milyon lira, nakitimiz 38 milyondu. Tabii biz 1 Nisan’da göreve başladığımız için Mart ayı maaşlarını ödedik, elektrik faturalarımızı ödedik, Mart ayının hak edişleri olan mazotu, elektriği, personellerin maaşlarını ödedik. Bununla beraber biliyorsunuz ayın 15’inde memur maaşları var. Yani ilk 15 günde bizim kasamızdan yaklaşık 10 milyon para çıktı. Şu anda kasamızda gelir gider dengesini sağlamaya başladık. Yaklaşık 28 milyon lira paramız var."

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
Bu 4 özelliğe sahip kişiler asla zencefil tüketmemeli. Birçok kişinin bilgisi yoktu Bu 4 özelliğe sahip kişiler asla zencefil tüketmemeli. Birçok kişinin bilgisi yoktu
İYİ Partili başkan, Abdullah Çatlı'nın adını Nevşehir’de bir meydana verdi İYİ Partili başkan, Abdullah Çatlı'nın adını bir meydana verdi
İstanbul-Ankara arasında mekik dokuyordu! SGK başkanın makam aracı tasarrufa takıldı, artık kendi parasını ödüyor SGK başkanın makam aracı tasarrufa takıldı
Show TV'den beklenmedik hamle. Bahar dizisinin yerine yeni program Show TV'den beklenmedik hamle. Bahar dizisinin yerine yeni program
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li başkanlar da Ekrem İmamoğlu'na oy verdi, farkla kazandı: "Aradaki oy farkı iktidarı da şaşırttı" AKP'li başkanlar da İmamoğlu'na oy vermiş
Dilan-Engin Polat davasının hakimi davadan çekildi: Dilekçesi ortaya çıktı Dilan-Engin Polat davasının hakimi davadan çekildi
AKP kulisleri: Kongreyi erteleme operasyonu partide birçok kişiyi kızdırdı Kongreyi erteleme operasyonu partide birçok kişiyi kızdırdı
Meteoroloji uyardı! Ankara ve İzmir dahil çok sayıda ilde kuvvetli sağanak bekleniyor Ankara ve İzmir dahil çok sayıda ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Oranlar değişti: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?