AKP'den Kongre Öncesi Kritik Adım! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunulacak

AKP'de 8. Büyük Olağan Kongre'ye doğru gidilirken, ilçe yönetimlerini belirlemek için delegelere, "İlçe yönetiminde kimleri görmek istiyorsunuz?" sorusunun sorulduğu anketler yapıldığı belirtildi. Anket sonuçlarının rapor haline getirilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sunulacağı kaydedildi.

AKP'den Kongre Öncesi Kritik Adım! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunulacak

AKP’de 8. Büyük Olağan Kongre için hazırlık çalışmaları devam ederken, ilçe kongreleri öncesinde delegelere "İlçe yönetiminde kimleri görmek istiyorsunuz?" sorusunun sorulduğu bir anket yöneltildiği bildirildi. Anket sonuçlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunmak üzere bir rapor hazırlanacağı bildirildi.

AKP'den Kongre Öncesi Kritik Adım! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunulacak - Resim : 1

Çalışmalardan ilkini 6 Eylül'de kongrelere zemin oluşturacak "Türkiye Buluşmaları" ile başlatan ve 5 Ekim'de tamamlayan AKP Teşkilat Başkanlığı, bu sürece, ilçe kongreleri öncesi delegelere yönelik anket çalışmasıyla devam ediyor.

AKP'den Kongre Öncesi Kritik Adım! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunulacak - Resim : 2

İlçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile il kongre delegelerinin belirlendiği ilçe kongrelerinin hemen öncesinde delegelere, “İlçe yönetiminde kimi görmek istiyorsunuz” sorusunun sorulacağı kaydedildi.

Anketlerin Teşkilat Başkanlığı tarafından tamamlanmasının ardından sonuçların Erdoğan’a sunulacağı bildirildi.

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