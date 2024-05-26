AKP'den açıklama geldi: Erdoğan, Özel'i o tarihte ziyaret edecek

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kanal 7'nin konuğu olan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı ziyaretle ziyaretin haziran ayında olmasını beklediğini belirtti.

İYİ İLİŞKİLERİN DEVAMI BEKLENİYOR

İki parti arasındaki temasları olumlu bulan Güler, "Meclis'te diğer siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle sürekli iletişim halindeyiz. Bu diyaloğun topluma yansıması büyük önem taşıyor. Gelecek dönemde de bu iletişim ortamının süreceğine inanıyorum. Dünya genelinde birçok yerde çatışmalar sürerken, ülkemizde birlik ve beraberliği sağlamamız, sorunları çözme noktasında önemli adımlar atmamız gerekiyor" dedi.

ZİYARET TARİHİ

Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı ziyaretin tarihine ilişkin konuşan Güler, "31 Mayıs - 2 Haziran arasında bir kampımız var. Muhtemelen bu kampın ardından ziyaret gerçekleştirilecektir. Cumhurbaşkanımızın yoğun programına göre bir tarih belirlenecektir. Tahminen Haziran'ın ilk haftalarında olabilir" ifadelerini kullandı.

KOLTUK DÜZENİ BELİRLENDİ

Erdoğan'ın ziyareti sırasında, önceki görüşmede yaşanan 'boş koltuk' sorununun tekrarlanmaması için Özel'in makam odasının kullanılacağı, liderlerin tek kişilik koltuklarda, diğer katılımcıların ise kanepelerde oturacağı bir düzenleme yapılacağı öğrenildi.

UZUN ARA SONRASI İLK GÖRÜŞME

Erdoğan ve Özel, 2 Mayıs'ta bir araya gelmişti.

Bu görüşmeyle AKP Genel Başkanı ile CHP Genel Başkanı arasında 8 yıl aradan sonra yapılan ilk bir araya gelişi olmuştu.

Bu görüşmeye, CHP'den İstanbul Milletvekili Namık Tan ve AKP'den Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da katılmıştı. Toplantı 1 saat 35 dakika sürmüş, ancak sonrasında herhangi bir ortak açıklama yapılmamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem