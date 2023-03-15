AKP'den 2 milyon kişilik sandık planı
Seçimlere geri sayım başlarken başarısız politikaları nedeniyle oylarında düşüş süren AKP'de seçim seferberliği ilan edildi. Sonuç Alım Sistemi (SAS) ile seçimi takip edecek AKP'de 14 Mayıs'ta sandıklar için 2 milyon kişinin görevlendirilmesi planlanıyor.
Türkiye 6 Şubat'ta yaşanan ve iktidarın ihmallerinin tartışıldığı deprem afetinin yaralarını sararken 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidiyor.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na diğer partilerden de destekler art arda açıklanıyor. Millet İttifakı parlamentoda salt çoğunluk olan 301 milletvekilini sağlamak için çalışmalarına hız verirken AKP'de sandıklar için seferberlik başladı.
AKP'de 14 Mayıs seçimlerinde sandık güvenliği için 2 milyon partilinin görevlendirilmesine yönelik planlamalar yapıldı.
Kamuoyunda, iktidara yakınlığı ile bilinen A Haber'in aktardığına göre Her bir sandıkta güvenliği sağlayacak teşkilat üyelerinin olduğunu belirten AKP'li kurmaylar, bazı sandıklarda bulunan kişi sayısının ise daha fazla olacağını söyledi.
Sandık kurulu üyesinden yedek müşahitlere, okul kat sorumlularından kadın ve gençlik kollarından gelen müşahitlere kadar seçim günü tüm teşkilatların sandık başında olacağı da kurmaylar tarafından savunuldu.