AKP'den 2 milyon kişilik sandık planı

Türkiye 6 Şubat'ta yaşanan ve iktidarın ihmallerinin tartışıldığı deprem afetinin yaralarını sararken 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidiyor.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na diğer partilerden de destekler art arda açıklanıyor. Millet İttifakı parlamentoda salt çoğunluk olan 301 milletvekilini sağlamak için çalışmalarına hız verirken AKP'de sandıklar için seferberlik başladı.