AKP'de Seçim Hazırlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Takımını Değiştirecek!

AKP'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 3 Eylül Salı günü bir araya gelecek. Toplantıda, kongreleri başlatma kararı alınacak ve sonrasında olağan kongre takvimi işlenecek.

MAYISTA BÜYÜK KONGRE

8'inci Olağan Büyük Kongre'nin takvimine göre önce belde, sonra ilçe, il ve son olarak büyük kongre yapılacak.

A Haber'e göre sürecin ekim ayında başlatılması, Ramazan Bayramına kadar il kongrelerinin tamamlanması, mayısta ise büyük kongreye gidilmesi planlanıyor.

PARTİ KADROLARI DEĞİŞECEK

Mart 2021'i referans alarak, AKP olağan kongresini seçimler nedeniyle yasal sürenin 1 yıl üzerinde, 2025'te gerçekleştirecek. Bu kongre ile birlikte, ülke genelindeki parti kadroları da yeniden değerlendirilecek.

A TAKIMINDA NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti yönetim organı olan ve yedekleriyle birlikte 110 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu için yetki sahibi olacak. Erdoğan'ın, parti vitrini ve A takımında da değişiklikler yapması bekleniyor. AKP yetkilileri, kongre sürecini 2028 seçimlerine yönelik yeni kadroların belirlenmesi olarak değerlendiriyor.