AKP'de kongre günü: Yönetimde büyük değişiklik bekleniyor

AKP 4. Olağanüstü Kongresi, 'Türkiye Yüzyılı' temasıyla bugün Ankara Spor Salonu'nda toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek genel başkan adayı olduğu kongrede partiyi yerel seçimlere taşıyacak yeni ekip de belirlenecek.

Hafta başından itibaren yeni parti yönetimini belirlemek için çalışmalarını sürdüren Erdoğan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve kabinenin ardından parti yönetiminde de önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor.

Kulislerden yansıyanlara göre Erdoğan, yeni yönetimde 'deneyim' ile 'genç ve kadın' dengesini gözetecek.

Yeni yönetim, partideki değişim sürecinin üçüncü ayağı olarak görülüyor. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere, 2019 seçimlerinde CHP’ye geçen belediyeleri yeniden alma hesabı yapan Erdoğan’ın, parti yönetimindeki değişim isteğinin bir başka nedeni olarak, yerel seçimlere 'güçlü ve dinamik bir kadroyla hazırlanma' isteği gösteriliyor.

'6'LI MASA DEDİLER, 16'LI MASA DEDİLER, 116'LI MASA DEDİLER, NE OLDU?'

Erdoğan, kongre için salona girmeden önce dışarıda kendisini bekleyen partililere seslendi.

"Türkiye Yüzyılı'nın siyasette öncüsü olacak kurmay kadroyu delegelerimizin oylarıyla belirleyeceğiz. Yeni seslerle yeni yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz. Her kongremizden güçlenerek çıktık, bugün de aynısını yapacağız" diyen Erdoğan, 'kardeşlik havasına' dikkati çektikten sonra muhalefete yüklenmeye geçti:

"Şahsımızı ve partimizi hedef alan nice saldırıya, nice iftiraya iktidara gelebilmek için terör örgütleriyle iş tutan nice beddahlara rağmen milli iradeye gölge düşürmedik. Bu topluluk hamdolsun birbirinden kopmadı. İhanet edenler olmadı mı; oldu. Onlar yoluna biz de yolumuza. Ve inşallah burada da dikiş tutturamayacaklar.

6'lı masa dediler. 16'lı masa dediler, 116'lı masa dediler, ne oldu? Şimdi o masadan parlamentoda kimse var mı? Başkanlarının parlamentoda olmadığı 6'lı masa. Asla boyun eğmeyeceğiz. Türkiye'nin güvenliği neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Hedefimize ulaşmakta kararlıyız."

Mart 2024'te düzenlenmesi planlanan yerel seçimlere değinen AKP lideri, teşkilatlara 'rehavete kapılmayın' uyarısında bulunarak "31 Mart'ta AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ipi göğüsleyeceğiz" ifadesini kullandı.