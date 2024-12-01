AKP'de Kavga Kızıştı: Şamil Tayyar'dan Mehmet Uçum'a Zehir Zemberek Sözler

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Mehmet Uçum arasındaki gerilim devam ediyor. Tayyar, Uçum'a zehir zemberek sözlerle yüklendi.

Şamil Tayyar, Mehmet Uçum'un parti içinde "rahatsızlık" yarattığını ve cumhurbaşkanlığını zor durumda bıraktığını dile getirdi. Tayyar, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yaşanan sorunların temel kaynağı Mehmet Uçum’dur. Devleti içeriden çökertiyorlar. Devletteki kurumsal çöküşün mimarlarından birisi" dedi.

Tayyar, tv100'de Gürkan Hacır'ın sunduğu "Taksim Meydanı" programında şu ifadeleri kullandı:

"Her söylediği şey cumhurbaşkanının sözü değil. Mehmet Uçum, AK Parti’de büyük rahatsızlık veriyor. Uçum’a partisinde birikmiş bir öfke var.

Uçum, sürekli racon kesiyor meydan okuyor. Sen kimsin kardeşim. Sen cumhurbaşkanı adına mı konuşuyorsun? Cumhurbaşkanı ona kişisel talimat vermemişse kendi adına düşüncelerini ifade edebilir.

Yanında iki yamağı var Uçum’un. AK Parti’de racon kesecek tek kişi var oda Erdoğan’dır. Mehmet Uçum, 'kırmızı çizgilerimiz' diye bir tweet atıyor. Bunu cumhurbaşkanı söyleyebilir Mehmet Uçum konuşacaksa kendi adına konuşsun. Posta koyarak konuşmasın. Uçum, dışında başka ahkam kesen kurum üyesi görüyor musunuz?

Zaman zaman partiyi ve cumhurbaşkanlığını zor durumda bırakıyor. Ben Mehmet Uçum’un Sorosçu olduğunu düşünüyorum. Arzu ederse bana dava açabilir. Ben Mehmet Uçum’un Osman Kavala’dan farklı olduğunu düşünmüyorum. Partiye ve cumhurbaşkanlığına büyük zarar veriyor.

Bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yaşanan sorunların temel kaynağı Mehmet Uçum’dur. Devleti içeriden çökertiyorlar. Devletteki kurumsal çöküşün mimarlarından birisi Uçum. Kendine ait özerk bir alan oluşturdu içeride. Meclis Başkanı'na posta koydu, o bile sesini çıkaramadı. Diğer arkadaşlarımızda Uçum’a haddini bildirmediği için rahat hareket ediyor.”