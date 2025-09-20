AKP'de İstifa Depremi! Görevden Ayrılan Belediye Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı

AKP’de son üç günde 7 il başkanı görevinden ayrıldı. İstifaların, Genel Merkez'in talebiyle geldiği belirtiliyor.

AKP’de peş peşe istifa haberleri geliyor. Son olarak AKP Ordu İl Başkanı Selman Altaş, görevinden ayrıldığını duyurdu. Böylece sadece üç gün içinde 7 il başkanı partideki görevini bıraktı. Önce Elazığ ve Muğla il başkanları istifa etti. Sonrasında Adıyaman, Niğde, Çanakkale ve Bitlis il başkanları görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı.

HANGİ GEREKÇEYLE İSTİFA ETTİLER?

Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Genel Merkezin takdiri ile görevimden ayrılıyorum. Hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı. Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk sağlık sorunlarını gerekçe gösterirken, Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan ile Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir herhangi bir somut gerekçe paylaşmadı. Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın istifası ise oğlunun uyuşturucu görüntüleriyle gündeme gelen tartışmaların ardından geldi.

İstifaların nedeni hakkında net bir bilgi paylaşılmadı. Ancak merkezden gelen bir tasfiye sürecinin işlediği yorumları yapılıyor. Gazeteci İsmail Saymaz, istifaların devam edeceğini iddia ederek sırada Tunceli il başkanının olduğunu öne sürdü. Ayrıca AKP MKYK üyesi ve Kadıköy Belediye Başkan adayı Veli Arslan’ın da 'bazı büyük dosyalar' nedeniyle sessizce uzaklaştırıldığını yazdı.

Kaynak: Haber Merkezi

AKP
