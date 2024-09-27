AKP'de Değişim Mesajı: 'Yanlışları Olanlar, Yorulanlar İçin Görev Değişiklikleri Olacak'

Hürriyet gazetesinin kahvaltısında konuşan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, partide görev değişiklikleri olacağını söyleyerek, "Kötü örnek olanlar, çakarlı araba vs. kullananlar olabilir. Bu tür yanlışları olan, yorulan arkadaşlarımız için görev değişiklikleri olacaktır" dedi.

Son Güncelleme:
AKP'de Değişim Mesajı: 'Yanlışları Olanlar, Yorulanlar İçin Görev Değişiklikleri Olacak'

Hürriyet gazetesinin geleneksel sabah kahvaltısına katılan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Acil çözüm bekleyen noktalara çözüm üretmekle beraber iyileşmeyi de beraberinde getirmemiz lazım. Kötü örnek olanlar, çakarlı araba vs. kullananlar olabilir. Bu tür yanlışları olan, yorulan arkadaşlarımız için görev değişiklikleri olacaktır" dedi.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Güler'in ziyaretini köşesine taşıdı. Fırat, Güler'in 'AKP ile CHP'nin parlamenter sisteme dönmek için çalıştığı, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olacağı, Özgür Özel'in ise Başbakanlık koltuğuna oturacağı iddiası'nı kesin bir şekilde yalanladığını yazdı. Fırat, Güler'in şunları söylediğini aktardı:

"Siyasette birçok plan yapılır, konuşulur. Ben hadiseye Mevlana Hazretlerinin sözü ile bakarım; ‘Dün artık geçti, düne yapacağın bir şey yok. Yarın daha henüz gelmedi. Bugünü bizim iyi değerlendirmemiz lazım.' Gündemimiz bugün için ülkemize daha iyi neler yapabileceğimiz.

Erdoğan'ın yerine kim gelecek diye bir şey olmaz, bir daha Ahmet Davutoğlu örneği yaşanmaz. 2030'a doğru tüm dünyada yapılan hesaplar var. Bu nedenle de Erdoğan'ın liderliği çok önemli."

Kaynak: Hürriyet

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Abdullah Güler AKP
Son Güncelleme:
Sararan Kalorifer Peteklerini Beyazlatan Yöntem! Ustalar Böyle Yapıyor Sararan Kalorifer Peteklerini Beyazlatan Yöntem! Ustalar Böyle Yapıyor
Türkiye Belediyeler Birliği'nden İmamoğlu'na Destek Bildirisi Türkiye Belediyeler Birliği'nden İmamoğlu'na Destek Bildirisi
CHP Lideri Özel’den Adams’a Yöneltilen 'Yolsuzluk' İddialarına Yanıt: 'Türkiye Rüşvet Vermeye İhtiyaç Duyacak Bir Ülke Değil' 'Türkiye Rüşvet Vermeye İhtiyaç Duyacak Bir Ülke Değil'
Bursalılar Kestaneyi Böyle Pişiriyor ve Kestane Tek Hamlede Soyuluyor Bursalılar Kestaneyi Böyle Pişiriyor ve Kestane Tek Hamlede Soyuluyor