AKP'de aday olması beklenen bir isim devre dışı kaldı: "Parti içindeki direncin nedeni AKP standartlarının hayli üzerinden ‘Atatürkçü’ olması"

Yerel seçimlerle ilgili partilerin aday belirleme çalışmaları sürüyor. CHP, geçen günlerde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok belediye başkan adayını açıkladı.

AKP’nin ana omurgasını oluşturduğu Cumhur İttifakı’nda ise İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun Ankara’da ise Mansur Yavaş’ın karşısında kazanma ihtimali oluşturacak isim arayışı sürüyor.

ANKARA’DA ZİYA SELÇUK İSMİ DEVRE DIŞI: “PARTİDEKİ DİRENCİN SEBEBİ AKP STANDARTLARININ HAYLİ ÜZERİNDEN ‘ATATÜRKÇÜ’ OLMASI”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs akşamı yerel seçimin startını vermişti. Aday belirleme çalışmaları devam ederken, kulislere farklı isimler de yansıyor.

Ankara’nın deneyimli gazetecisi Sedat Bozkurt, Kısa Dalga’da yayımlanan yazısında, AKP içinde kliklerin arası mücadele olduğunu belirterek konuşulan adaylara dikkat çekti.

Bozkurt, şunları kaydetti:

“AKP’nin en büyük sıkıntısı Cumhur İttifakı’nı muhafaza edebilmenin yanı sıra kazanacak aday bulamaması. İstanbul’da İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Millî Görüş geçmişi nedeniyle Tevfik Göksu için bastırıyor. Partinin yönetiminde ‘genç kanat’ olarak adlandırılan önemli ve güçlü klik, damat Selçuk Bayraktar’ın aday yapılması için çok çabalıyor. Erdoğan’ın gönlünde ise Murat Kurum var. (AKP’de Berat Albayrak deneyiminden sonra ikinci damat vakası yaşanması istenilmiyor. O nedenle Bayraktar’a ciddi bir biçimde sıcak bakmayan var.)

Ankara’da da Erdoğan, eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u çağırarak belediye başkan adaylığı konusunda görüşlerini sordu. Selçuk olumlu bakmadığını iletti. Bu Erdoğan açısından aslında mesele değil. İkna edebilirdi. Ama etmedi çünkü Selçuk’a parti içinde çok ciddi direnç var. Ve direncin nedeni de AKP standartlarının hayli üzerinden ‘Atatürkçü’ olması. Ankara’da halen Turgut Altınok favori gözüküyor. Ama burada da parti içi klikler arası ciddi bir mücadele var. (Evet AKP içinde hem klikler, hem de klikler arası mücadele var.)”

ZİYA SELÇUK KİMDİR?

Ziya Selçuk, 1 Mayıs 1961 tarihinde Ankara'nın Emirler köyünde doğdu. Lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını gelişim psikolojisi alanında yaptı. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında doktorasını tamamladı. Daha sonra Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde doçentlik ve profesörlük unvanlarını aldı.

Ziya Selçuk, TED Üniversitesi ve Maya Eğitim Kurumları'nın yanı sıra birçok özel eğitim-öğretim kurumunun kuruluşunda yer aldı. 27 Şubat 2002 tarihinde Özel Maya Okulları'nı kurdu. Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve TÜBİTAK Grup Yürütme Komitesi üyeliği görevlerinde bulundu. 2003-2006 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yaptı ve Millî Eğitim Bakanlığının yayınlandığı andan itibaren başarısız görülen ve uygulamaya konulmayan müfredat reformu sürecini yürüttü. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakereleri kapsamında yer alan otuz beş başlıktan birisi olan "bilim ve eğitim" başlığının görüşmelerinde Türkiye'yi temsil etti.

10 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Millî Eğitim Bakanı olarak atandı. 6 Ağustos 2021 tarihli T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre görevinden istifa talebi kabul edildi. Yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı.