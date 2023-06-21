AKP’li belediyeden Albayraklara 87 milyonluk ihale

Şanlıurfa’da, AKP yönetimindeki Eyyübiye Belediyesi’nin düzenlediği “çöp toplama ve taşıma için araç kiralama” ihalesi, bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Albayrak ailesine verildiği ortaya çıktı.

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AKP’li belediyeden Albayraklara 87 milyonluk ihale

Şanlıurfa’da AKP’li Eyyübiye Belediyesi, 22 Mayıs’ta “ilçe sınırları içerisinde çöp toplama ve taşıma işi için araç kiralama hizmet alım işi” adıyla bir ihale düzenledi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, her firmanın teklif verebileceği açık ihale yöntemiyle düzenlenen ihaleye, 4 firma teklifte bulundu.

RAKİPLERİNİN TEKLİFLERİ GEÇERSİZ SAYILDI

İleri Haber'den Ersan Kınık'ın haberine göre; teklifleri değerlendiren ihale komisyonu, 4 tekliften 3’ünü geçersiz saydı ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Albayrak Holding’e ait olan Avrasya Atık Yönetimi isimli şirketle 15 Haziran’da sözleşme imzaladı. 15 ay süreyle kiralanan araçlar için belediyenin kasasından tam 87 milyon 484 bin TL’lik ödeme yapılacak.

ÖNCEKİ İHALELER DE AYNI ŞİRKETE VERİLMİŞTİ

Eyyübiye Belediyesi, geçtiğimiz aylarda düzenlediği çöp arabası kiralama ihalelerinin tamamını aynı şirkete vermişti.

25 Nisan 2023’te düzenlediği 2 ay süreyle kiralama işi için Avrasya Atık’a 10 milyon TL ödeme yapılırken, yine aynı kapsamda 22 Aralık 2022’de düzenlenen 4 aylık ihale için 19 milyon 971 bin TL’lik ödeme yapılmıştı. Bu ihaleler ise sadece davetli firmaların teklif verebildiği 21/B pazarlık usulüyle düzenlenmişti.

229 MİLYON TL’LİK İHALE ALDI

AKP’li belediyelerden aldığı ihalelerle dikkat çeken Avrasya Atık Yönetimi, 2019 yılında kuruldu. İlk ihalesini 2022 yılında alan şirketin, AKP’li belediyelerden aldığı ihalelerin toplam bedeli 229 milyon TL’ye ulaştı.

O ihaleler şu şekilde sıralandı:

AKP’li Güngören Belediyesi’nden toplamda 18 milyon 970 bin TL’lik 3 ihale.

AKP’li Arnavutköy Belediyesi’nden 92 milyon 987 bin 770’lik bir ihale.

AKP’li Eyyübiye Belediyesi’nden 117 milyon 549 bin 400 TL’lik 3 ihale.

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