AKP Van İl Başkanı Abdulahat Arvas Oldu

AKP Van İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 8. Olağan Kongresinde Abdulahat Arvas il başkanlığı görevine seçildi. Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak konuşma gerçekleştirdi.

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AKP Van İl Başkanı Abdulahat Arvas Oldu

AKP Van İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlendi.

Nur Tatar Spor Salonunda gerçekleştirilen kongreye, yoğun bir katılım gözlemlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Açılış konuşmalarının ardından tek liste halinde gidilen seçimde Abdulahat Arvas, AKP Van İl Başkanlığına seçildi.

Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

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Kaynak: İHA

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