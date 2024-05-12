AKP Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e sert tepki: Netanyahu ve şebekesi tarihin utanç sayfasına yazılacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımlarına sert bir şekilde tepki gösterdi.

Çelik, Katz'ın sözlerinin soykırım örgütünün sözcüsü gibi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından rahatsız olmasının sebebini açıkladı. Ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun liderliğindeki suç şebekesinin insanlık tarihinin en barbar organizasyonu olduğunu vurguladı ve bu şebekenin zalimliğine karşı mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

'NETANYAHU VE ŞEBEKESİ TARİHİN UTANÇ SAYFASINA YAZILACAK'

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun başında olduğu suç şebekesinin, insanlık tarihinin görüp görebileceği en barbar organizasyon olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Hiçbir meşruiyeti olmayan bu provokatör şebekenin, iktidarda bir gün daha kalabilmek adına tüm bölgeyi ateşe atacak kadar gözünün karardığı açıktır. Aylardır Filistin topraklarında çoluk çocuk kadın sivil demeden binlerce masum insanı katleden bu şebekenin zalimliğine ve yalanlarına karşı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mücadele etmeye devam ediyoruz. Netanyahu ve şebekesi, insanlık dışı bir suç örgütü olarak tarihin utanç sayfasına yazılacak!"