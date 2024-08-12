AKP Sözcüsü Çelik Açıkladı: Erdoğan-Kılıçdaroğlu Görüşmesi Olacak mı?

AKP MYK toplandı. Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleştirildi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Toplantıda, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili "yok hükmünde" kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay ile AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in ziyaret etmesinin tartışma yarattığı Gezi davası tutuklusu Osman Kavala’nın durumunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Ömer Çelik AKP MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'KILIÇDAROĞLU'NA BULUŞMA MESAJI GÖNDERİLMEDİ'

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Sayın Kılıçdaroğlu'na gönderilen bir görüşme buluşma mesajı gönderilmemiştir. Bu iddia doğru değildir.

"Hepimizin gündemi Gazze'deki acı tablo. Giderek bu tablo daha da yoğunlaşıyor. İnsanların büyük göç dalgası içinde ölümden kaçmak için hareket etmesi nasıl yoksulluk ve yoksunluk içinde yaşadığını gösteriyor. İnsanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti olarak Netanyahu hükümeti yargılanmalı. Bugün Fransa Almanya İngiltere Gazze'ye yardımın açılması için çağrı yaptılar. İsrail bu çağrıların hiçbirine uymuyor. Daha çok insan öldüren İsrail'e karşı yaptırım ne olacak?"

İsrail Dışişleri Bakanı Hitler'in bakanı gibi davranıyor. Ahlaksızlıkta yarışıyorlar. Ağır ifadelerle cevap verildi ama tecavüzleri savunan şebeke ile karşı karşıyayız. Haniye'nin öldürülmesi de Haniye2nin ateşkesi yüksek sesle seslendirdiği dönemde oldu. Lahey'deki davaya Türkiye taraf oldu. Bütün devletlerin katılmasını arzu ediyoruz.

14 Ağustos'ta AK Parti kuruluş dönümünde Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinlemeye davet ediyoruz halkımızı. AK Parti büyük bir siyasi yürüyüşün adıdır.

CAN ATALAY OTURUMUNA KATILACAKLAR MI?

Meclis Başkanımızın çağrısı var. Bugün akşam ve yarın AKP olarak biz bu konuyu ele alacağız. O değerlendirmenin neticesi olarak tutumuzu belirleyeceğiz.

Ayrıntılar gelecek...