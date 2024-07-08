AKP, Sokak Hayvanlarıyla İlgili Raporu Erdoğan'a Sundu

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sokak hayvanlarına ilişkin hazırladıkları 3 dosyalık raporu AKP Genel Başlanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

AKP, Sokak Hayvanlarıyla İlgili Raporu Erdoğan'a Sundu

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün AK Parti MYK toplantısında AKP Genel Başlanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sokak hayvanlarıyla ilgili hazırladıkları 3 dosyalık raporu sunduklarını duyurdu.

'EVVELA İNSAN ARDINDAN HAYVAN'

Yenişehirlioğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Raporumuzun mahiyetini detaylı bir şekilde dinleme nezaketi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Sokaklarda aziz milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanacağına, herkesin üzerinde mutabık kaldığı bu sorunun çözüme ulaşacağına inancımız tamdır.

Evvela insan ardından hayvan ve çevre sağlığını tesis etmek için ortaya konulan bu iradenin toplumumuzun tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacak şekilde net bir çözüme ulaşması en büyük temennimizdir.

Raporumuzun sorunun çözümüne ilişkin önemli katkılar sunacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum."

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