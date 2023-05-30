AKP MYK, Erdoğan başkanlığında toplandı
AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde başladı.
Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.50'de başladı. Toplantıda seçim sonuçlarının ele alınması ve önümüzdeki dönemde atılacak adımların değerlendirilmesi bekleniyor.
Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine gözler yeni kabineye çevrildi. Buna göre yeni ekibin cuma günü açıklanması bekleniyor.
Kaynak: İHA
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