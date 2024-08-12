AKP Kulislerinde Konuşulanlar: AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe Görevden Alınabilir

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığı kulis bilgisine göre AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe görevden alınabilir. Saymaz, Kabaktepe'yle ilgili AKP'de, “Beklenen heyecanı ve silkinmeyi gerçekleştiremedi. Kendisi iyi bir insan. Ancak başarısız. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun çok etkisinde kaldı.” yorumlarının yapıldığını yazdı.

Kabaktepe'nin 9 Ağustos sabahı saat 7.36’da X hesabından paylaştığı Şemsi Tebrizi’ye atfedilen, “Anladım ki bazı insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysaki biz istediğimiz kadar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlar.” cümlesini hatırlatan Saymaz, bu paylaşımın kendisinde merak uyandırdığını ve AKP'li kaynaklarını aradığını kaydetti.

Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kaynaklarım Kabaktepe’nin başarısız bulunduğunu, görevden alınabileceğini belirterek, şunları söyledi:

“Beklenen heyecanı ve silkinmeyi gerçekleştiremedi. Kendisi iyi bir insan. Ancak başarısız. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun çok etkisinde kaldı.”

Kabaktepe’nin 31 Mart’ta İstanbul’da Murat Kurum’u değil, Göksu’yu istediği biliniyor. Kabaktepe, parti içerisinde Göksu, İhsan Aktaş ve Mustafa Şen gibi eski Milli Görüş Vakfı üyelerinin kurduğu Cihannüma Derneği’ne yakın diye biliniyor.

Kabaktepe’nin yerine üç isim geçiyor.

Bilal Erdoğan’a yakın eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eski AK Parti İstanbul İl Başkanı ve MKYK üyesi Aziz Babuşçu.

Yıldız ve Türkmen’i aradım. “Bu söylentiler bizim de kulağımıza geliyor” demekle yetindiler.