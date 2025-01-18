AKP Konya’da Devir Teslim Töreni

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AKP 8. Olağan İl Kongresinde Fatih Özgökçen il başkanı görevine seçildi. AKP İl Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi.

İl Başkanı Fatih Özgökçen "Görevin tebliğ edilmesinin ardından dün de olağan kongremizi gerçekleştirdik. Tabii bu noktada Hasan Angı başkanımız ve yönetim kurulu üyelerinin çok büyük gayretleri vardı, onlara da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kusursuz bir kongre icra edildi. Dünkü kongreye katılarak bizleri onurlandıran, gururlandıran başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA