AKP karıştı: Bir bakan, Soylu'yu Erdoğan'a şikayet etti

İddiaya göre, Soylu’nun AFAD üzerinden fahiş fiyatlarla konteyner aldığını ileri süren bakan, ayrıca Soylu’nun deprem bölgesindeki vekillere çok sert üslup ile davrandığını bazı valilerin istifa etme noktasına geldiğini aktardı.

Soylu’yu Erdoğan’a şikâyet eden bakana çok yakın olan bir isim Halk TV’den Seyhan Avşar’a konuştu. “Konteynır fiyatlarıyla ilgili bir şikâyet yok. Zaten Cumhurbaşkanımızın bu konuya ilişkin bir fiyat araştırması yaptığını duymuştum” diyen kaynak, “Bakanlar Kurulu’nda yaşanan bir gerilim var. Soylu’nun deprem bölgesindeki vekillere ve valilere yönelik davranışı rahatsızlık yaratmış. Bazı valiler istifa etmeyi düşünüyormuş. Toplantıda bu dile getirilmiş” dedi.

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