AKP Kanadı Tarih Verdi: Erken Seçim Olacak Mı?

Türkiye ekonomisinde yaşanan kriz, erken seçim tartışmalarını yeniden alevlendirirken, AKP kanadı olası erken seçim için tarih verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise yeniden aday olabilmesi için TBMM’den karar çıkması gerektiği belirtildi.

AKP Kanadı Tarih Verdi: Erken Seçim Olacak Mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde gazetecilere açıklamalarda bulunarak ekonomik sorunlara değindi. Özel'in gündeminde asgari ücret ve eriyen alım gücü vardı.

Özel, meydandaki işçilerin 'erken seçim' diye bağırdıklarını belirterek 'milletin sıkıntılarına çare olması durumunda' erken seçime gidilmesi gerektiği mesajını verdi.

ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

Söz konusu gelişmeler sonrası CHP kanadı, “erken seçimin olması gerektiğini” her ne kadar savunsa da iktidar cephesinde “olası erken seçim kararının 2027 yılının sonuna doğru olabileceği” belirtiliyor.

AKP Kanadı Tarih Verdi: Erken Seçim Olacak Mı? - Resim : 1

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarında "seçimler için dört yıl süre olduğunu" sürekli anımsattığına dikkat çekilirken, AKP’de, “cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ‘erken seçimin’ olmadığı, anayasada ‘seçimlerin yenilenmesi’ hükmünün yer aldığına” vurgu yapılıyor. AKP’nin gelecek dört yıl içerisinde “ilk iktidara geldiği yıllarda olduğu gibi icraatlar sürecini yürüteceği” ve başta artan enflasyonla mücadele olmak üzere, eğitim, sağlık, teknoloji, yargı gibi alanlarda yeni düzenlemeler yapmadan “seçimlerin yenilenmesi kararının alınmayacağının” altı çizildi.

İKTİDARIN HEDEFİ YENİ ANAYASA

Öte yandan bu süreçte iktidarın en önemli hedeflerinden birisinin de “yeni anayasa olduğuna” işaret edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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