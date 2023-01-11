AKP iki kalesini daha kaybetti: İşte Ocak 2023 anketinde ortaya çıkan tablo!
ORC Araştırma, Ocak 2023'te gerçekleştirdiği son anket sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak AKP'nin 2018 seçimlerinde birinci parti olduğu iki ilin sonuçları paylaşıldı.
Seçim tarihi henüz net olmasa da birçok isim Mayıs ayında hemfikir. Tarih yaklaştıkça anket şirketleri de çalışmalarına hız vermeye başladı.
Ülke genelinde olduğu kadar il bazında sonuçların da merak edildiği anketlerden bir tanesi de ORC Araştırma'dan geldi.
ORC Araştırma Ocak 2023'te Mersin ve Hatay'da gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
ORC'nin paylaştığı anket sonuçlarına göre Mersin'de CHP, yüzde 29,7 oy oranıyla birinci parti konumuna ulaştı.
Ankette dikkat çeken sonuçlardan biri de AKP'nin yüzde 23,1 oy oranında kalması oldu.