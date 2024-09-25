AKP Genel Başkan Yardımcısı Hastaneye Kaldırıldı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Türkiye Buluşmaları kapsamında Muğla’ya geldi. Havaalanında rahatsızlanan Şahin, Dalaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

AKP Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, Şahin'in rahatsızlanması nedeniyle toplantıya katılamayacağını belirtti. Akça, "Genel başkan Yardımcımızın küçük bir rahatsızlığı söz konusu oldu gecikmeden dolayı kusura bakmayın. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi hem şahsım hem teşkilatım hem Muğla adına iletiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA