AKP Çıldır İlçe Başkanı Belli Oldu

AKP Çıldır İlçe Teşkilatı 8. Olağan Kongresi yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tek adayla yapılan kongrede Kürşat Gündoğdu yeniden ilçe başkanı oldu.

AKP Çıldır İlçe Başkanı Belli Oldu

Tek adayla gidilen kongreye Milletvekili Kaan Koç, İl Başkanı Ersin Yılmaz, Genel Merkez İl Kooridanatörü Volkan Mengi, AKP Gençlik Kolları MKYK Üyesi Ahmet Murat Çağlayan, Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri, İlçe Başkanları, ilçe ve ilçe yönetimleri ve delegeler katıldı.

Genel Merkezin mevcut ilçe Başkanı Kürşat Gündoğdu ile yola devam etme kararı sonrası bugün Çıldır Gençlik merkezinde gerçekleşen kongre ile delegelerin desteğini alan Gündoğdu ilçe başkanlığı görevine devam etti. Divan Başkanlığını Genel Merkez İl Kooridanatörü Volkan Menginin yaptığı toplantıda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İlçe Başkanı Kürşat Gündoğdu, Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu, Milletvekili Kaan Koç ve İl Başkanı Ersin Yılmazın hitapları sonrası gelir gider ve tahmini bütçenin okunup oylanması sonrası oy kullanımına geçildi.

Kullanılan oyların tamamını alan Başkanı Gündoğdu yeniden Çıldır İlçe Başkanlığına seçildi.

Kaynak: İHA

Egeliler Kıymetini Bilmiyor Ama Karadenizlilerin Şifa Deposu! 1 Tanesi Bile Vücudu Resetliyor Egeliler Kıymetini Bilmiyor Ama Karadenizlilerin Şifa Deposu! 1 Tanesi Bile Vücudu Resetliyor
Ali Babacan Hem İktidara Hem Muhalefete Yüklendi Ali Babacan Hem İktidara Hem Muhalefete Yüklendi
CHP'li 21 Belediye Başkanından Ortak Açıklama CHP'li 21 Belediye Başkanından Ortak Açıklama
Ayakkabı Kokusunu Anında Yok Eden Yöntem: Bu Tüyo Pis Kokuları Tamamen Bitiriyor Ayakkabı Kokusunu Anında Yok Eden Yöntem: Bu Tüyo Pis Kokuları Tamamen Bitiriyor