AKP 30 Nisan'ı yalanladı, seçim için tarih verdi: 'Hiçbir engel yok'

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, seçim takvimine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zengin, "Öncelikle gündeme gelen 30 Nisan iddiaları doğru değil. Sayın Erdoğan'ın adaylığına dair bir engel yok, birinci turda kazanacak." dedi.

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AKP 30 Nisan'ı yalanladı, seçim için tarih verdi: 'Hiçbir engel yok'

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Seçim takvimine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Zengin, 30 Nisan 2023'te seçim olacak iddiasını "kesinlikle doğru değil" diyerek yalanladı.

"14 MAYIS MUHTEMEL TARİHLERDEN BİR TANESİ"

Zengin ayrıca bir diğer iddia için de "14 Mayıs muhtemel tarihlerden bir tanesi ama bizim belirlediğimiz, 'şu tarih olsun' dediğimiz bir tarih söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

İşte Özlem Zengin'in o açıklamaları:

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