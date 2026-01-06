AK Parti’ye Yeni Milletvekili Transferleri... tv100'de Bomba Kulis! İsim Verdi

tv100’de konuşan Sinan Burhan, AK Parti’ye yeni milletvekili katılımlarının kesinleştiğini, CHP’den ise 3-4 vekilin geçiş ihtimalinin gündemde olduğunu söyledi.

AK Parti’ye yeni milletvekili transferleri yapılacağı iddiaları siyaset kulislerini hareketlendirdi. tv100’de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk olan Millet Haber Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, dikkat çeken kulis bilgilerini paylaştı. Burhan, AK Parti’ye katılımı kesinleşen isimlerin bulunduğunu belirterek, CHP’den istifa eden Hasan Ufuk Çakır ile DEVA Partisi’nden ayrılan İrfan Karatutlu’nun AK Parti’ye geçişinin netleştiğini söyledi. Burhan ayrıca, DEVA Partisi’nden AK Parti’ye ilk kez bir milletvekilinin katılacağını vurguladı.

'ÇOK SES GETİRECEK'

Sinan Burhan’ın açıkladığı kulise göre, Yeniyol Partisi Grup Başkanvekilliği yapmış ve Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, yarın AK Parti’ye katılacak. Şahin’in rozetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı belirtildi. Burhan, bu transferin tek başına değerlendirilmemesi gerektiğini ifade ederek, sürecin devam edeceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde hem bağımsız milletvekillerinden hem de Meclis’te temsil edilen bazı partilerden sürpriz katılımlar olabileceğini dile getirdi.

'CHP'DEN DE 3-4 İSİM GEÇEBİLİR'

Sinan Burhan, CHP’ye ilişkin dikkat çeken bir iddiayı da gündeme taşıdı. Burhan, “CHP’den 3 ya da 4 milletvekilinin AK Parti’ye geçme ihtimali var. Bununla ilgili ciddi kulis bilgisi mevcut” ifadelerini kullandı.

