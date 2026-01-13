AK Parti'ye Geçeceği İddia Edilmişti! CHP'li Ahmet Akın'dan Net Mesaj

Ak Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın açıklama yaptı. Akın, "Ben CHP mensubuyum" dedi.

Son Güncelleme:
AK Parti'ye Geçeceği İddia Edilmişti! CHP'li Ahmet Akın'dan Net Mesaj
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialarla gündeme gelen CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, söylentilere bir kez daha yanıt verdi. Belediye Meclisi’nde konuşan Akın, mensubu olduğu partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu vurgulayarak iddiaları kesin bir dille yalanladı. CHP’de üç dönem milletvekilliği ve parti yöneticiliği yaptığını hatırlatan Akın, tüm mesaisini Balıkesir’in sorunlarına ayırdığını söyledi. Günlük çalışmalarının kentteki acil ihtiyaçlara çözüm üretmeye odaklandığını belirten Akın, "Her gün Balıkesir’in sorunlarını masaya yatırıyor, çözüm üretmek için çalışıyorum" dedi.

'AYRIM YAPMADIM'

Vatandaşlara yaklaşımında siyasi ayrım yapmadığını ifade eden Akın, göreve geldiği günden bu yana kimseye hangi partiye oy verdiğini sormadığını dile getirdi. Akın, "Tek bir soru sordum: Size nasıl yardımcı olabilirim?" ifadelerini kullandı. Farklı siyasi görüşlerden seçmenlerin desteğini aldığını da belirten Akın, AK Parti ve MHP seçmenlerinden gelen desteği önemsediklerini söyledi. Akın, "Bir tarafa yaslanmak kolaydır ama ben zoru tercih ettim" diye konuştu. "Mensubu olduğum parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Ancak Balıkesir büyük bir ailedir ve bu kentin tamamı için çalışmak benim görevimdir."

CHP’li Ahmet Akın AK Parti'ye mi Geçiyor? Gözler Yarında! İşte Ayrıntılar...CHP’li Ahmet Akın AK Parti'ye mi Geçiyor? Gözler Yarında! İşte Ayrıntılar...Siyaset

TBMM'de Sandalye Dağılımı DeğiştiTBMM'de Sandalye Dağılımı DeğiştiGüncel

'AK Parti'ye Katılacak' İddiası: DEVA Partili İrfan Karatutlu İstifa Etti'AK Parti'ye Katılacak' İddiası: DEVA Partili İrfan Karatutlu İstifa EttiGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
AK Parti CHP
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
MHP’den Flaş 'Kayyım' Çıkışı! 'Göreve Dönmelerinde Sakınca Yok' MHP’den Flaş 'Kayyım' Çıkışı! 'Göreve Dönmelerinde Sakınca Yok'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Halep' Mesajı: 'YPG'den Temizlenmesi Önemli Bir Kazanım' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Halep' Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga:Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu Hakkında Flaş Karar Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu Hakkında Flaş Karar
Kartal Adliyesi'nde Silah Sesleri: Savcı, Hakimeyi Vurdu! Savcı, Hakimeyi Vurdu!
CHP Kurultay Davası Ertelendi CHP Kurultay Davası Ertelendi
O İlçede Tehlike Çanları: 6,7 Büyüklüğünde Deprem Riski Olan Diri Fay Bulundu O İlçede Tehlike Çanları: 6,7 Büyüklüğünde Deprem Riski Olan Diri Fay Bulundu
Tapuda Yeni Dönem! Taşınmaz Satışlarında Güvenli Ödeme Zorunluluğu Geliyor Tapuda Yeni Dönem! Taşınmaz Satışlarında Güvenli Ödeme Zorunluluğu Geliyor