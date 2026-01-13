AK Parti'ye Geçeceği İddia Edilmişti! CHP'li Ahmet Akın'dan Net Mesaj

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialarla gündeme gelen CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, söylentilere bir kez daha yanıt verdi. Belediye Meclisi’nde konuşan Akın, mensubu olduğu partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu vurgulayarak iddiaları kesin bir dille yalanladı. CHP’de üç dönem milletvekilliği ve parti yöneticiliği yaptığını hatırlatan Akın, tüm mesaisini Balıkesir’in sorunlarına ayırdığını söyledi. Günlük çalışmalarının kentteki acil ihtiyaçlara çözüm üretmeye odaklandığını belirten Akın, "Her gün Balıkesir’in sorunlarını masaya yatırıyor, çözüm üretmek için çalışıyorum" dedi.

'AYRIM YAPMADIM'

Vatandaşlara yaklaşımında siyasi ayrım yapmadığını ifade eden Akın, göreve geldiği günden bu yana kimseye hangi partiye oy verdiğini sormadığını dile getirdi. Akın, "Tek bir soru sordum: Size nasıl yardımcı olabilirim?" ifadelerini kullandı. Farklı siyasi görüşlerden seçmenlerin desteğini aldığını da belirten Akın, AK Parti ve MHP seçmenlerinden gelen desteği önemsediklerini söyledi. Akın, "Bir tarafa yaslanmak kolaydır ama ben zoru tercih ettim" diye konuştu. "Mensubu olduğum parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Ancak Balıkesir büyük bir ailedir ve bu kentin tamamı için çalışmak benim görevimdir."

Kaynak: AA