AK Partili Sena Nur Çelik Kanat Meclis'te Konuştu: 'Hafızasına Hükmedemedikleri Milleti Esir Alamazlar'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda milletvekilleri, bütçe kanunu teklifinin 14. maddesi üzerinde görüşlerini dile getirdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat açıklamalarda bulundu.

"MEDENİYETİ HAKKIYLA ANLAYAMAZSAK GELECEK ROTAMIZI ÇİZEMEYİZ"

AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat, TBMM’deki görüşmelerde yaptığı açıklamasında, “Gönül coğrafyamızın bir kısmı defalarca soykırıma uğradı” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada kültürel mirasın korunmasının bir egemenlik meselesi olduğunu vurguladı. Ayasofya'nın açılışını ve yurt dışındaki restorasyonları anlatan Çelik Kanat, "Tarih ve medeniyeti hakkıyla anlayamazsak gelecek rotamızı çizemeyiz." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında AK Parti Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat, kültürel mirasın korunması, tarih bilinci ve Türkiye'nin medeniyet tasavvuru üzerine kapsamlı bir konuşma yaptı. Çelik Kanat, AK Parti iktidarının en büyük dönüşümü, milleti medeniyet yürüyüşünden koparan yabancılaştırma politikalarına karşı gerçekleştirdiğini belirtti.

AK Parti Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, hükümetin kültür ve sanat politikaları ile tarihsel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarını değerlendirdi. Çelik Kanat, AK Parti'nin milletin özgüvenini ve tarih bilincini yeniden ayağa kaldırdığını

belirterek, yürütülen çalışmaları "medeniyet uyanışı" olarak nitelendirdi.

"GELECEK, DÜŞ KURMA YETENEĞİNİ MUHAFAZA EDEN MİLLETLERE AİTTİR"

AK Parti Milletvekili Sena Nur Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü mücadelenin bir eve dönüş hikayesi olduğunu belirterek, "Gelecek, düş kurma yeteneğini muhafaza eden milletlere aittir" dedi.

AK Parti Milletvekili Sena Nur Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, partisinin kültür ve tarih vizyonuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Çelik, AK Parti'nin milletin tarih ve kültür mirasına sahip çıkarak büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiğini vurguladı.

MEDENİYET UYANIŞININ MİMARI

Konuşmasında geçmiş dönemlerde uygulanan politikalara atıfta bulunan Çelik, milletin medeniyet yürüyüşünden koparılması amacıyla yıllarca yabancılaştırma politikaları izlendiğini dile getirdi. AK Parti'nin bu politikalara karşı durarak milletin özgüvenini ve tarih bilincini yeniden ayağa kaldırdığını ifade eden Çelik, bu sürecin lideri olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etti.

BATI'NIN İMİTASYONLARINA KARŞI DURUŞ

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "büyük medeniyet uyanışının mimarı" olarak nitelendirerek, Erdoğan'ın binlerce yıllık Türk-İslam medeniyetinin hazinelerini Batı'nın taklitleriyle değiştirme girişimlerine karşı net bir tavır sergilediğini belirtti. Çelik konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, binlerce yıllık Türk-İslam medeniyetinin sonsuz hazinelerini Batı'nın imitasyonlarıyla değiştirme ihanetine 'dur' demiştir. Onun bu milletin hafızasına, kimliğine ve istikbaline dair yürüttüğü sessiz ama devasa mücadele, bir eve dönüş hikayesidir."

TARİHİ ANLAMADAN GELECEK ÇİZİLEMEZ

Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat, Türk medeniyetinin 2 bin yıllık yürüyüşüne dikkat çekti. Çelik Kanat, Orta Asya'dan Cumhuriyet'e uzanan tarihi sürekliliğe ve adalet vurgusuna işaret etti.

Konuşmasında "Biz öteleri düşlediğimiz için, Orta Asya'dan yıldızlara yürümeyi hayal ettiğimiz için türkülerimize, efsanelerimize, eserlerimize ve şehirlerimize sinmiş bir hakikat var" ifadelerini kullanan Çelik Kanat, gerçeklerin hayallerle birlikte ilerlediğini belirtti. Tarih ve medeniyetin hakkıyla anlaşılmadan gelecek rotasının çizilemeyeceğinin altını çizen Çelik Kanat, Türk milletinin tarih sahnesindeki 2 bin yıllık yürüyüşüne ve 16 devlet kurma iradesine atıfta bulundu.

MEDENİYET TASAVVURUMUZ VE GÖNÜL COĞRAFYASI

Sena Nur Çelik Kanat, Türk medeniyetinin Orta Asya'dan Anadolu'ya, Selçuklu ve Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan bir bütünlük arz ettiğini vurguladı. Bu tarihsel sürekliliğin önemine değinen Çelik Kanat, "Gücü adaletle, siyaseti hikmetle, devleti insanla buluşturan medeniyet tasavvurumuz büyük bir hafıza haritası üretmiştir" dedi. Çelik Kanat, bu birikimin kültür, edebiyat ve sanat eserleri yoluyla gönül coğrafyasında ortak bir duygu dünyası oluşturduğunu sözlerine ekledi.

KÜLTÜR VE TARİH BİLİNCİ BİR İSTİKLAL MESELESİDİR

Konuşmasında tarihsel perspektife değinen Çelik Kanat, bir milleti yok etmek isteyen güçlerin öncelikle o milletin hafızasına saldırdığını ifade etti. Kültür ve tarih bilincinin bir milletin egemenlik ve istiklal meselesi olduğunun altını çizen Çelik Kanat, tarihin bu konuda önemli dersler barındırdığını dile getirdi.

SEVR ANTLAŞMASI VE EMPERYALİST PLANLAR

Çelik Kanat, konuşmasında Sevr Antlaşması'nın 421. maddesine özel bir vurgu yaptı. Emperyalist güçlerin Osmanlı Devleti'ne kendi yazdıkları eski eser yasasını dayattıklarını hatırlatan Milletvekili, kültürel mirasın yabancı bir komisyonun denetimine verilmek istendiğini belirtti. Bu girişimin en somut örneklerden biri olduğunu söyleyen Çelik Kanat, hedefin yalnızca topraklar değil, Türk kültürü ve medeniyeti olduğunu ifade etti.

"HAFIZASINA HÜKMEDİLEMEYEN MİLLET ESİR ALINAMAZ"

Emperyalist zihniyetin, hafızasına hükmedemedikleri bir milleti asla esir alamayacaklarını bildikleri için kültürel değerlere saldırdığını belirten Çelik Kanat, günümüzde yapılan restorasyon ve ihya çalışmalarının önemine değindi. Çelik Kanat, "İşte bugün biz, ihya ettiğimiz her ecdat yadigarı eserle aslında Sevr'in o zihniyetini parçalayıp atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"AYASOFYA'NIN ZİNCİRLERİNİN KIRILMASI, 'BU TOPRAKLARIN, BU MİRASIN, BU HAFIZANIN SAHİBİ VE HAKİMİ BİZİZ' DEMENİN EN GÜR SEDASIDIR"

Sena Nur Çelik Kanat, Ayasofya'nın ibadete açılmasını kültürel egemenlik ilanı olarak niteledi. Çelik Kanat, tarihi mirasın korunmasını hafızanın bağımsızlık mücadelesi olarak tanımladı.

Konuşmasında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının sadece fiziki bir mekan değişikliği olmadığını belirten Çelik Kanat, bu adımın kültürel egemenlik iddiasının bir yansıması olduğunu söyledi. Çelik Kanat, "Ayasofya'nın zincirlerinin kırılması, 'Bu toprakların, bu mirasın, bu hafızanın sahibi ve hakimi biziz' demenin en gür sedasıdır" ifadelerini kullandı.

TEK PARTİ DÖNEMİNE SERT ELEŞTİRİ

Sena Nur Çelik Kanat, konuşmasında tek parti döneminin kültür politikalarını da sert bir dille eleştirdi. Geçmişle gelecek arasındaki köprünün "marazi bir redd-i miras" anlayışıyla yıkıldığını savunan Çelik Kanat, bu zihniyetin millete ağır bedeller ödettiğini dile getirdi. Kültür ve tarih mirasının bir yük ve gerilik olarak görüldüğü o dönemde binlerce tarihi eserin tahrip edildiğini ve arşivlerin hurda kağıt niyetine satıldığını belirten Milletvekili, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu kültür yıkımını onarmak için iktidara geldiğimiz günden beri bu zihniyetle mücadele ediyoruz. Kurtuluş Savaşı nasıl işgale karşı verilen bir bağımsızlık mücadelesiyse, bugün kültür ve tarih mirasını korumak da milletin hafızasının bağımsızlığı mücadelesidir."

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK İHYA HAMLESİ

Yahya Kemal'in "Kökü mazide olan ati" sözüne atıfta bulunan Çelik Kanat, yürütülen çalışmaların basit bir restorasyon faaliyeti olmadığını, milletin kimliğinin silinmemesi ve bu coğrafyada kurulan düşün yarım kalmaması adına verilen varoluşsal bir mücadele olduğunu kaydetti. Cumhuriyet tarihinin en büyük ihya hamlesini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çelik Kanat, "5 bin 927 tarihi eserimizi ihya ederek vakıf medeniyetimizin şehir tasavvurunu ayağa kaldırdık" bilgisini paylaştı.

TAPU SENETLERİMİZİ AYAĞA KALDIRDIK

Arkeolojik keşiflerde Türkiye'nin dünyada ilk sıralarda yer aldığını belirten Çelik Kanat, Göbeklitepe ve Taş Tepeler'deki bulguların dünya tarih yazımını değiştirdiğine dikkat çekti. Yakın zamana kadar geri plana itilen Türk-İslam arkeolojisinin hayata geçirildiğini ifade eden Çelik Kanat, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Nurettin Topçu'nun 'Büyük mezarların üstünde büyük vatanlar vardır' sözündeki hikmete inanarak Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki o şahideleri ayağa kaldırdık. Çünkü o taşlar bu topraklardaki tapu senetlerimizdir."

BALKANLAR'IN KURUCU VE KALICI UNSURLARI

Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat, restore edilen ecdat yadigarı eserlerle Balkanlar'dan Orta Asya'ya uzanan coğrafyada manevi hatları yeniden kurarak jeopolitik bir güç oluşturduklarını vurguladı.

Konuşmasında Balkanlar ile olan tarihi bağlara dikkat çeken Çelik Kanat, 20. yüzyılın başlarında hüzünle veda edilen bu coğrafyaya yeniden "merhaba" demenin derin bir anlam taşıdığını belirtti. Mostar ve Vişegrad'da birliğin sembolü olan köprülerin yeniden inşa edilmesinin altındaki mesaja vurgu yapan Çelik Kanat, "Verdiğimiz mesaj açıktır: Müslüman topluluklar Balkanlar'ın tarihsel, kurucu ve kalıcı unsurlarıdır" dedi.

Orta Asya ve Türk dünyasındaki çalışmalara da değinen Çelik Kanat, Orhun Yazıtları'nın altyapısının güçlendirilmesiyle Türk adının taşa ilk kez kazındığı hafızanın koruma altına alındığını hatırlattı. Hoca Ahmet Yesevi Külliyesi'nin ihyasıyla Yunus Emre'ye uzanan bir manevi anlam hattı kurulduğunu belirten Çelik Kanat, Karabağ'ın özgürlüğe kavuşması ve Şuşa'da yükselen ezan seslerinin Türk dünyasının ortak hafızasını canlandırdığını söyledi. Çelik Kanat, "Manevi ve tarihsel hatları yeniden kurarken Türk Devletleri Teşkilatı ile bu ortak iradeyi jeopolitik bir güce dönüştürdük" ifadelerini kullandı.

Çelik Kanat, Filistin'de Mescid-i Aksa arşivlerinin korunması ve eserlerin ihyasıyla Selahaddin Eyyubi'nin hatırasının yaşayan bir motivasyona dönüştürüldüğünü kaydetti. Şam'da Muhyiddin İbnü'l-Arabi Külliyesi ve Osmanlı Türk Şehitliği'nin restorasyonuna değinen milletvekili, Libya, Sudan ve Etiyopya'daki faaliyetlerin önemine işaret etti.

Libya'da Trablus ve Misrata'daki restorasyonların, Osmanlı mirasını, Atatürk'ün Trablusgarp Savaşı'ndaki izlerini ve Ömer Muhtar'ın direniş ruhunu Doğu Akdeniz'de yön tayin eden tarihi bir zemine dönüştürdüğünü vurgulayan Çelik Kanat, Sudan'ın Sevakin Adası ve Etiyopya'daki Necaşi Türbesi çalışmalarıyla İslam dünyasının ortak hafızasına ve adalet mirasına sahip çıkıldığını sözlerine ekledi.

FİLİSTİN, KIRIM VE DOĞU TÜRKİSTAN'DA YAŞANAN KÜLTÜREL SOYKIRIMLAR

Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat, Filistin'den Doğu Türkistan'a uzanan kültürel soykırıma dikkat çekerek, Türkiye'nin bu saldırılara karşı tarihsel bir sorumlulukla durduğunu vurguladı.

Konuşmasında Filistin, Kırım ve Doğu Türkistan örneklerini veren Çelik Kanat, bu bölgelerde sistematik bir kültürel soykırım uygulandığını belirtti. Bir milleti yok etmek isteyen odakların camileri, mezarlıkları ve arşivleri hedef aldığını ifade eden Çelik Kanat, "Şehirlerin isimlerini değiştirerek, dili ve inancı baskı altına alarak hafızanın ve kimliğin silinmesi yoluyla kültür ve tarih yıkımı yapıldığı gerçeği bir kez daha görülmüştür" dedi.

Türkiye'nin bu saldırılar karşısındaki tutumunun sadece politik olmadığını belirten Çelik Kanat, kültür mirasını savunmanın mazlumların hakkını savunmakla eşdeğer olduğunu ve bunun tarihsel bir sorumluluğun doğal sonucu olduğunu dile getirdi.

EN BÜYÜK TEHDİT: MEDENİYET TASAVVURUNU YİTİRMEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vurgularına atıfta bulunan Çelik Kanat, ülkenin bekasına yönelik tehdit algısını değerlendirerek sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bekamıza yönelik en büyük tehdit siyasi ve ekonomik zorluklar değil; coğrafyamızla, kimliğimizle ve tarihteki yerimizle ilgili medeniyet tasavvurumuzu yitirme tehlikesidir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine adım adım ilerlerken ayaklarımızı binlerce yıllık medeniyet temellerimize sağlam basarak nesillerimizin kimliğini ve ülkemizin dünya sahnesindeki yerini tahkim etmeye devam edeceğiz.

Kaynak: tv100