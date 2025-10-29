AK Parti’de Sürpriz Karar' 3 İlçe Başkanı Görevden Alındı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla Bağcılar İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe, Büyükçekmece İlçe Başkanı Mahmut Yusuf ve Küçükçekmece İlçe Başkanı Nejat Öztürk’ün görevden alındığını duyurdu.

'DESTEK GÖREMEDİK'

Görevden alınan Küçükçekmece İlçe Başkanı Nejat Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa ettiğini belirterek, "İlçemizde partimizi yeniden birinci parti konumuna taşımak için gerekli yapısal düzenlemeler konusunda beklediğimiz desteği İl Başkanlığından alamadık" dedi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti'de istifa ve görevden alma süreci 18–20 Eylül tarihleri arasında başlamış, kısa sürede geniş çaplı bir teşkilat değişimine dönüşmüştü. Bu süreçte Muğla, Niğde, Bitlis, İzmir, Çanakkale, Adıyaman, Ordu ve Elazığ il başkanları dahil çok sayıda isim görevlerinden ayrılmıştı.

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar 19 Eylül’de yaptığı paylaşımda istifa dalgasına "Bu sayı daha da artacak gibi gözüküyor Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu, doğrusunu yapıyorlar. Umarım, ellerini korkak alıştırmaz, neşteri daha derine vururlar. Çünkü, mevzu derin" yorumunda bulunmuştu.

