AK Parti'de Kritik MKYK Toplantısı! Ömer Çelik Konuşuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sunum yaptığı belirtildi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

* İran haksız ve hukuksuz bir saldırıyla karşı karşıya. İran'a saldırının hiçbir meşruiyeti yok. Bir ülkeye saldırı için rejimi bahane edilemez. Bu şekilde müdahale bölgeyi istikrarsızlaştırdı. Görüldü ki 'düzen' kavramı diye bir şey kalmayacak.

* Saldırı hakkaniyetsizdir, meşruiyetten yoksundur. Hukuksuz bir girişimdir. Birleşmiş Milletler üyesi egemen bir ülkenin yöneticilerinin öldürülmesi kabul edilemez.

'BÜYÜK KAOS AMAÇLANIYOR'

* Büyük bir kaos amaçlanıyor. Bir ülkede iç savaş çıkartmaya çalışmak suçtur.

* Kardeş İran halkının bu zor zamanlarda yanında olduğumuzu iletiyoruz. Kendilerine kayıpları için taziyelerimizi iletiyoruz.

İRAN'A DA ELEŞTİRİ

* İran'ın ABD üslerini gerekçe göstererek kardeş ülkelerin topraklarına yönelik füze saldırıları yapması da kabul edilebilir bir davranış değildir. İran'ın kendisini savunma hakkını, bölgesel savaşa dönüştürmeme konusundaki ayrımı net şekilde yapması lazım. Başka ülkelerin topraklarına saldırı yapmak birilerinin oluşturmaya çalıştığı faciaya yeni boyutlar ekler, bu yanlıştır.

* Devlet kurumları olası göçle ilgili hazırlıklar yapıyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA