AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine tepki gösterdi. "Biz Alevi canlarımıza dönük böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz" diyen Çelik, "Alevi canlarımızın değerlerinin, “yalan siyaseti”yle partimize iftira atmak için bu şekilde anılması çok üzücüdür. Herkes sorumlu siyaset yapmalıdır. Vatandaşlarımızın değerleri asla siyasi polemik konusu yapılmamalıdır" dedi.

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Tepki: ‘Nefret Söylemi Sayarız’
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özeli'in sözlerine tepki gösterdi. "Biz Alevi canlarımıza dönük böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz" diyen Çelik, "Alevi canlarımızın değerlerinin, “yalan siyaseti”yle partimize iftira atmak için bu şekilde anılması çok üzücüdür. Herkes sorumlu siyaset yapmalıdır. Vatandaşlarımızın değerleri asla siyasi polemik konusu yapılmamalıdır" dedi.

Ömer Çelik'in açıklamasın şu şekilde:

"CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in "AK Parti'nin mantığı 'Cemevi, Cümbüş Evi' dedikleri için Cemevi'ni Kültür Bakanlığına bağladılar" sözü siyasi bir bühtandır.

Biz Alevi canlarımıza dönük böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz. AK Partimiz bu çirkin ve yakışıksız sözlerle yan yana getirilemez. Böylesi siyasi iftiraların muhalefet yapmakla ilgisi yoktur. Alevi canlarımızın değerlerinin, "yalan siyaseti"yle partimize iftira atmak için bu şekilde anılması çok üzücüdür.

Herkes sorumlu siyaset yapmalıdır. Vatandaşlarımızın değerleri asla siyasi polemik konusu yapılmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz ile Alevi canlarımız arasındaki köklü ve derin muhabbete kimse gölge düşüremez. Yine dün CHP tarafından iktidarımıza "gayrı milli" denmesi, tümüyle "gayrı meşru"dur. Çok partili hayata geçtiğimizden beri "milli stratejiler"in devlet hayatımızda en güçlü şekilde kurumsallaştığı bir dönemdeyiz.

Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği "yerli ve milli özgüven devrimi" dünyadaki tüm güç odaklarının dikkatle takip ettiği milli sonuçlar üretmeye devam etmektedir."

