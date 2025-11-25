AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Terörsüz Türkiye' Mesajı! 'Terör Örgütü Tüm Unsurlarıyla Yok olmalı'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından konuştu. Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Kız çocuklarının eğitiminden kadına şiddete karşı mücadeleye karşı çok boyutlu mücadele verdik. Aile Bakanlığı'mız şiddetle mücadele konusunda 7 gün 24 saat boyunca faaliyetlerini yürütüyor. BM'nin bununla ilgili rengi turuncu. KADEM bir kampanya başlattı ve bu kampanyanın rengi de turuncu. Ben de taktığım rozet ile bu kampanyayı destekliyorum.

'YAPAY ZEKA ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ BİTİRMEZ'

* Buradan bir kere daha bütün öğretmenlerimize sevgilerimizi saygılarımızı iletiyoruz. Hepimizin hayat rehberi öğretmenlerimiz. Sadece bilgi öğretmen açısından değil iyi kötü bakımından rol model olma konusunda da son derece önemli. Yapay zeka ile hangi meslekler yok olacak diye tartışmalar vardı. Bence okuduğum kitaplarda temel bir yanlış yapılıyor. Okulun önümüzdeki yıllarda ortadan kalkacağını söylerken öğretmenlik mesleğinin de ortadan kalkacağını söylüyorlar. Bu öğretmenlik mesleğini anlamamak demektir. Yapay zeka öğretmenliği bitirmez. Öğretmenlik mesleği sadece bilgi aktarımı değildir. Öğretmenlerimizin olmadığı bir dünya barbarlığa teslim olmuş bir dünyadır.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

* Hedefimiz terörsüz Türkiye. Ülkeler, terörü ülke gündeminden çıkarmak için güvenlik güçlerini kullandıkları gibi, hukuku da kullanırlar. Bizim iktidarımızdan önce de terör örgütünün tasfiyesi için yasalar hazırlanmış ve çıkarılmıştır. Bugün geldiğimiz noktada hukuk çerçevesinde adımlar atılmaktadır.

* Bugün geldiğimiz noktada hukuk devleti imkan ve kabiliyetleri ile yaklaşımlar yapılmaktadır. Odak terör örgütünün feshi ve silahların bırakılmasıdır. Odak noktası PKK'nın bütün unsur ve uzantıları ile fesih ve silah bırakmasıdır. Biz bütün tabloyu görerek devletin hem sert güç unsurları ile hem yumuşak güç unsurları ile hareket ettik.

'BU BİR DEVLET POLİTİKASIDIR'

* Terörsüz Türkiye bir devlet politikasıdır. Bir eleştirisi olan varsa tabii ki dinliyoruz ama onun dışına çıkıp herhangi bir yöntem önerisi olmayıp reddiyeci tavırla gayri meşru şekilde süreci zehirlemeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Bununla da mücadele ederiz. Takip ettiğimiz yol, kendi egemenlik alanı içindedir. Büyük milletimiz müsterih olsun devletimizin nitelikleri konusunda pazarlık söz konusu değildir. Bunu herkes kendi bulunduğu yerden bu meseleye verdiği desteği ülkemizin birliğine dirliğine verilmiş bir destek olduğunu unutmamalıdır.

Kaynak: AA