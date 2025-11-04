AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Cumhur İttifakı' Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Cumhur İttifakı' mesajı geldi. Çelik, "Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir" ifadesini kullandı.

Son Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Cumhur İttifakı' Mesajı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ettiğini açıkladı.

Ömer Çelik, paylaşımında, "Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir. Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe ilerliyoruz. 'Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkemizi en yüksekte tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı ve dirayetli duruşuyla hedeflerimize ilerliyoruz. Aziz milletimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür" ifadelerine yer verdi.

Terör Örgütü PKK Türkiye'den Çekildi, AK Parti'den İlk Açıklama GeldiTerör Örgütü PKK Türkiye'den Çekildi, AK Parti'den İlk Açıklama GeldiGüncel
'Sizi Yargılayacağız' Çıkışı Tansiyonu Yükseltti! AK Parti'den Özgür Özel'e Jet Yanıt'Sizi Yargılayacağız' Çıkışı Tansiyonu Yükseltti! AK Parti'den Özgür Özel'e Jet YanıtSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ömer Çelik
Son Güncelleme:
AİHM Kararı Sonrası Selahattin Demirtaş İçin Tahliye Başvurusu AİHM Kararı Sonrası Tahliye Başvurusu
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Babacan ve Davutoğlu AK Parti'ye mi Dönüyor? Yanıt Geldi Babacan ve Davutoğlu AK Parti'ye mi Dönüyor? Yanıt Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Babacan ve Davutoğlu AK Parti'ye mi Dönüyor? Yanıt Geldi Babacan ve Davutoğlu AK Parti'ye mi Dönüyor? Yanıt Geldi
Sındırgı’dan Sonra Yeni Tehlike! Üşümezsoy 6’lık Depremi İşaret Etti Üşümezsoy 'Yeni Bir Kırılmanın Habercisi' Diyerek Uyardı
YÖK'ten Hakan Fidan'ın Diplomasına İlişkin Açıklama YÖK'ten Hakan Fidan'ın Diplomasına İlişkin Açıklama
Bahçeli'den Çok Konuşulacak 'Demirtaş' Çıkışı: 'Tahliyesi Hayırlı Olur' 'Komisyon İmralı'ya Gitsin, Demirtaş'ın Tahliyesi Hayırlı Olur'
İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Tüm Sürücülere Artık Zorunlu Oldu! Yapmayana 993 Lira Ceza Kesilecek İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Tüm Sürücülere Artık Zorunlu Oldu! Yapmayana 993 Lira Ceza Kesilecek