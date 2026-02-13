AK Parti Harekete Geçti: Başkan Mutlu Işıksu'ya İhraç Yolu Göründü

AK Parti, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’yu ihraç istemiyle disipline sevk etti. Bu adım, bir belediye çalışanının kızının sunduğu belgeler sonrası atıldı.

Son Güncelleme:
AK Parti Harekete Geçti: Başkan Mutlu Işıksu'ya İhraç Yolu Göründü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Partili Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında kritik iddialar ortaya atıldı. Belediye özel kaleminde çalışan bir personelin kızı olan hukuk fakültesi öğrencisi Ceyda Saçar, annesi ile Başkan Işıksu arasında geçtiğini öne sürdüğü yazışmaları resmi makamlara taşıdı. Saçar, elinde müstehcen içerikli mesajlar ile belediyenin iç işleyişine dair yazışmalar bulunduğunu belirterek hem CİMER’e hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu’na başvurduğunu açıkladı.

DAVA AÇILDI

Dilekçede, söz konusu yazışmaların yalnızca özel hayatla sınırlı olmadığı, belediyeye ilişkin kritik bilgileri de içerdiği ifade edildi. Ayrıca kendisine şantaj suçlaması yöneltildiğini ve bu gerekçeyle dava açıldığını aktardı.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından AK Parti Genel Merkezi harekete geçti. Türkiye gazetesinin haberine göre parti yönetimi, yaşananların ardından Mutlu Işıksu’yu kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etti.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’in Kıyafetini Hedef Alan Mehmet Emin Korkmaz İYİ Parti'den İhraç EdildiMihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’in Kıyafetini Hedef Alan Mehmet Emin Korkmaz İYİ Parti'den İhraç EdildiGüncel

Disipline Sevk Edilmişti: İhracı İstenen CHP'li Hasan Ufuk Çakır Partisinden İstifa EttiDisipline Sevk Edilmişti: İhracı İstenen CHP'li Hasan Ufuk Çakır Partisinden İstifa EttiSiyaset

İhraç Edilen Teğmenler Dosyasında Kritik Karar... Yargıdan Bir İptal Dahaİhraç Edilen Teğmenler Dosyasında Kritik Karar... Yargıdan Bir İptal DahaGüncel

Etiketler
Adapazarı AK Parti
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
İletişim Başkanı Duran'dan CHP'ye 'Kürsü İşgali' Tepkisi İletişim Başkanı Duran'dan CHP'ye 'Kürsü İşgali' Tepkisi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Osman Gökçek Meclis'teki Kavgayı tv100'de Anlattı: 'Gereken Cevabı Verdik, Evlerine Gönderdik' Osman Gökçek Meclis'teki Kavgayı tv100'de Anlattı
ÇOK OKUNANLAR
Boğaziçi'nde Karanfillerle Karşılandı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Belki Linçleneceğiz' Diyen Öğrenciye Dikkat Çeken Cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Belki Linçleneceğiz' Diyen Öğrenciye Dikkat Çeken Cevap
Dünyanın En Zeki Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece 3 İl Listeye Girebildi Dünyanın En Zeki Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece 3 İl Listeye Girebildi
Ne Gül Ne de Papatya: İşte Sevgililer Günü'nün Yeni Gözdesi Ne Gül Ne de Papatya: İşte Sevgililer Günü'nün Yeni Gözdesi
Onlyfans Operasyonunda Gözaltı Kararı Verilen İsimler Belli Oldu: Cansu Bade Taş, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın... Onlyfans Operasyonunda Gözaltı Kararı Verilen İsimler Belli Oldu
Memurlara Çifte İkramiye Hamlesi: Yasa Teklifi Meclis’e Sunuldu Memurlara Çifte İkramiye Hamlesi: Yasa Teklifi Meclis’e Sunuldu