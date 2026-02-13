AK Parti Harekete Geçti: Başkan Mutlu Işıksu'ya İhraç Yolu Göründü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Partili Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında kritik iddialar ortaya atıldı. Belediye özel kaleminde çalışan bir personelin kızı olan hukuk fakültesi öğrencisi Ceyda Saçar, annesi ile Başkan Işıksu arasında geçtiğini öne sürdüğü yazışmaları resmi makamlara taşıdı. Saçar, elinde müstehcen içerikli mesajlar ile belediyenin iç işleyişine dair yazışmalar bulunduğunu belirterek hem CİMER’e hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu’na başvurduğunu açıkladı.

DAVA AÇILDI

Dilekçede, söz konusu yazışmaların yalnızca özel hayatla sınırlı olmadığı, belediyeye ilişkin kritik bilgileri de içerdiği ifade edildi. Ayrıca kendisine şantaj suçlaması yöneltildiğini ve bu gerekçeyle dava açıldığını aktardı.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından AK Parti Genel Merkezi harekete geçti. Türkiye gazetesinin haberine göre parti yönetimi, yaşananların ardından Mutlu Işıksu’yu kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etti.