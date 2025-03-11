'Aile Yılı'nda Gençlerin Yaşadığı Maddi Güçlükler Meclis Gündeminde

2025 yılı ‘Aile Yılı’ ilan edilirken, vatandaşların çektiği maddi güçlükler sık sık muhalefet milletvekilleri tarafından gündeme getiriliyor. Son olarak CHP Ankara milletvekili Deniz Demir, “Türk-İş 2025 Şubat ayı verileri, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 30.206 TL olduğunu ortaya koydu. Bekar bir bireyin tek başına yaşama maliyeti buyken, 22 bin liraya aile geçindirmeye çalışan insanlar var. Ekonomiyi gariban vatandaşın sırtından düzeltmeye çalışan zihniyete yazıklar olsun!” açıklamasını yaptı.

Türkiye’deki gençlerin asgari ücret bandında çalışma hayatını başlamak zorunda kaldığına işaret eden Demir, “Avrupa’da asgari ücretli çalışan oranı yüzde 10 iken bizde bu oran yüzde 50’ye yaklaşmıştır. Bu büyük bir utanç kaynağıdır. Daha acısı şu ki asgari ücret, bir insanın temel ihtiyaçlarını karşılamaya bile yetmiyor. Türk-İş 2025 Şubat ayı verilerine göre bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 30.206 TL. Hal böyleyken insanlar 22 bin lira ile nasıl geçinecek, kirasını mı ödeyecek, mutfak alışverişini mi yapacak? Faturaları, market harcamalarını, işe gidiş-geliş yol masrafını bu asgari ücret ile karşılamak mümkün değil” açıklamasını yaptı.

'GENÇLERİN EVLENMEMESİNİN NEDENİ HÜKÜMET POLİTİKALARI'

Vatandaşların tek başlarına kira ve faturaları karşılayamadığı için farklı çözümler üretmeye yöneldiğinin altını çizen Demir, “TÜİK verilerine göre aralarında eş, anne-çocuk veya baba-çocuk ilişkisi olmayan fertleri içeren; diğer bir ifadeyle çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının oranı 2015 yılında yüzde 2,2 iken 2023 yılında yüzde 3,3'e yükseldi” dedi.

Hükümetin 2025 yılını Aile Yılı ilan ettiğine dikkat çeken Demir, “Cumhurbaşkanı, ‘Gençler neden evlenmiyor?’ diyerek şikayet etti. Biz cevap verelim. Yeni bir ev kurma ve düğün masraf en ucuz harcamalarla dahi 750 bin TL ile 1 milyon TL arasında tutuyor. Örneğin Ankara’da kiralık evlerin fiyatı 25 bin liradan başlıyor. Çocuk sahibi olmak isteseler kreş ve bakıcı fiyatları el yakıyor. Özel kreşlerin ücretleri bir yılda yüzde 150 zamlandı. Tüm bunlara rağmen vatandaşın derdine derman olmaya çalışan CHP’li belediyelerin kreşlerini engellemeye çalışıyorsunuz. Gençlerin evlenmemesinin sebebi de doğum oranlarının düşmesinin sebebi de AKP hükümetinin politikalarıdır. İstediğiniz kadar aile yılı ilan edin vatandaşa bakış açınızı değiştirmedikçe, onların derdini dert edinmedikçe bu durumu değiştiremezsiniz” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi