Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Bütçeleri Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden 2025 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri yapılan oylama sonucunda kabul edildi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Bütçeleri Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri, görüşmelerin ardından yapılan oylama ile kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

Genel Kurul'da saat 11.00’de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

Kaynak: ANKA

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