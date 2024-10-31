Ahmet Özer'in Tutuklanmasına Tepki: CHP'li Milletvekilleri TBMM Plan Bütçe Komisyonu'na Katılmadı

CHP'li milletvekilleri, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın bütçelerinin görüşmelerine katılmadı. Vekiller, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki göstermek için İstanbul'a gidiyor.

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Ahmet Özer'in Tutuklanmasına Tepki: CHP'li Milletvekilleri TBMM Plan Bütçe Komisyonu'na Katılmadı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda "Silahlı terör örgüte üye olma" suçundan gözaltına alınmasının ardından dün gece saatlerinde tutuklandı. Esenyurt Belediyesi'ne ise kayyım atandı.

TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın bütçesi görüşmeleri, Mehmet Muş Başkanlığı'ndaki Plan Bütçe Komisyonu'nda başladı. CHP’li milletvekilleri, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından bütçe görüşmelerine katılmadı.

CHP'li milletvekilleri, Ahmet Özer'un tutuklanmasına ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla İstanbul’a gitti.

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Kaynak: ANKA

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