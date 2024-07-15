Ahmet Davutoğlu'ndan Çok Konuşulacak Darbe Çıkışı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Sorgusuz Sualsiz' programına konuk oldu.

'BANA SALDIRMAK KOLAY'

Suriye politikasına ilişkin açıklamalarda bulunan Davutoğlu, "Cuma namazını Şam'da kılacağım" sözünün kendisine değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğunu söyledi.

Davutoğlu, "Milyon kez söyledim. Bu bana ait bir cümle değil. Erdoğan'a ait bir cümle. Bana saldırmak kolay. 8 yıldır görevde değilim ben" diye konuştu.

'EĞER BANA KARŞI DARBE YAPILMAMIŞ OLSAYDI...'

Vize sorununa da değinen Davutoğlu, sorunun başlangıç tarihini 12 Eylül darbesi olarak işaret etti. Davutoğlu, "Türkiye'deki vize sorunlarının başlangıç noktası 12 Eylül darbesidir. 12 Eylül darbesine kadar Avrupa'ya vize yoktu. 12 Eylül rejimi Türkiye'den bazılarının kaçacağını düşünerek Avrupa ülkelerinden Türklere vize konmasını istediler. Haziran 2016'da serbest vizeye geçilecekti. Eğer bana karşı darbe yapılmamış olsaydı 30 Haziran'da Türk vatandaşlar Avrupa'ya vizesiz gidilecekti." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Davutoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesini 'Doğru bir adım' olarak nitelendirdi ve kendisine de davet gelirse hayır demeyeceğini açıkladı.