Adres yine tanıdık! 90 milyon TL'lik ihale AKP'li isme gitti

Antalya Manavgat’taki satışa sunulan Hazine arazisi, 90 milyon TL bedelle AKP'Lİ Bedrettin Binbay'ın şirketine satıldı.

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Adres yine tanıdık! 90 milyon TL'lik ihale AKP'li isme gitti

Turizm beldesi Antalya Manavgat’taki Hazine arazisinin satışına dair Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

BirGün'de yer alan habere göre; AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da imzasının yer aldığı karara göre, Manavgat Kızılağaç Mahallesi’ndeki 7 bin 514 metrekare büyüklüğündeki arazi 90 milyon TL bedelle Binbay Yapı İnşaat Şirketi’ne satıldı.

Hazine arazisini alan Binbay Yapı İnşaat Şirketi’nin sahibinin ise 2018 Genel Seçimlerinde AKP’den Siirt milletvekili aday adayı Bedrettin Binbay olduğu ortaya çıktı.

163 MİLYON TL'LİK İHALE DE BİNBAY'IN ŞİRKETİNE GİTMİŞTİ

Öte yandan 2022’de de Van-İran sınırına örülecek beton duvarın ihalesi de 163 milyon TL’ye AKP’li Bedrettin Binbay’ın şirketine verilmişti.

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