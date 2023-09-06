Adnan Beker'den Özgür Özel'e yanıt: 'Söylediklerinden dolayı benim kalbim kırılmaz'

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in "Konuşursam kalbini kırarım" çıkışına yanıt verdi.

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Adnan Beker'den Özgür Özel'e yanıt: 'Söylediklerinden dolayı benim kalbim kırılmaz'

tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel'e konuşan İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, Özgür Özel'in "Konuşursam kalbini kırarım" sözlerine yanıt verdi. tv100'de yayınlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programında Par, Beker'in Özel'e cevabını aktardı. Beker, Özel'e şu cevabı verdi: "Özgür Özel konuşursa kalbimi kırarmış, bu söylediklerinden dolayı benim kalbim kırılmaz. Bana ‘Kahve konuşması’ demiş, keşke o kahvelere gitselermiş, gördüklerimi görürlerdi."

"BU SÖYLEDİKLERİNDEN DOLAYI BENİM KALBİM KIRILMAZ"

Kübra Par şu ifadeleri kullandı:

"Adnan Beker, Özgür Özel’in açıklamalarıyla ilgili tv100’e yanıt gönderdi. 'Ben sahada gördüklerimi ikinci tur öncesi Deniz Gürel’e yaptığım açıklamada söyledim, ben ‘HDP/PKK’nın iş birliği ile Kemal Bey kazanamaz’ dedim. Nitekim ikinci turda karşıt bir kampanya yaptılar ama millet bunu samimi bulmadı. Özgür Özel konuşursa kalbimi kırarmış, bu söylediklerinden dolayı benim kalbim kırılmaz. Bana ‘Kahve konuşması’ demiş, keşke o kahvelere gitselermiş, gördüklerimi görürlerdi."

"ALLAH MEMLEKETİ KORUMUŞ"

Dün tv100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olan İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, “Altılı masa seçimi kazanmış olsaydı biz daha bakanları oluşturamazdık. Allah memleketi korumuş. Ümit Özdağ’a İçişleri Bakanlığı verildiği zaman, MİT Müsteşarlığı verildiği zaman biz o masada oturacak mıydık? Babacan açıklıyor, Davutoğlu açıklıyor ‘İyi ki kazanmamışız’ diyor” ifadelerini kullanmıştı.

"BİR ŞEY SÖYLERSEM KALBİNİ KIRARIM"

Özel, Beker'in açıklaması üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

"Adnan Bey'in ifadelerini vatandaşlarımız değerlendirir. Bir şey söylersem kalbini kırarım. Benim anlayışımda muhalefete muhalefet yapmak yok. İşimiz iktidara muhalefet etmek. CHP de İyi Parti de kendi özeleştirisini yapmalı. Şimdi ona öyle ifadeler kullanılır ki vatandaşın karşısında birlikte oy istemiş insanlara yakışmaz. Sistemin getirdiği bir çarpıklık var, bizim de doğru yapmadığımız bir okuma var. Partilerin birbirine nezaketi hallaç pamuğu gibi atılmış durumda. Bunu düzeltmek lazım."

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