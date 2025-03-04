Adnan Beker CHP'ye Katıldı

Kasım 2023'te İYİ Parti'den istifa eden ve "28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Başka aday mı vardı?" sözleriyle gündem olan Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'ye geçti.

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İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker, bugün resmi olarak CHP’ye katıldı. Adnan Beker'e parti rozetini, "Baba ocağının kapısı herkese açık" diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Kürsüde konuşma yapan Beker, "Buradayım çünkü birlik ve beraberlik içinde bir şeyleri değiştirebileceğimize inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde birlikte çalışacak, birlikte mücadele edecek ve inşallah partimizi birlikte iktidara taşıyacağız." dedi.

Beker'in katılımıyla CHP'nin milletvekili sayısı 134'e yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi

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