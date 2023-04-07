A'dan Z'ye 14 Mayıs süreci: Türkiye Barolar Birliği'nden 'Seçmenler için Hukuk Rehberi'
Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için geri sayım sürerken Türkiye Barolar Birliği (TBB) merak edilen tüm soruların yanıtlarını içeren 'Seçmenler İçin Hukuk Rehberi' hazırladı.
18 yaşını dolduran
her vatandaş seçmendir.
Oy verme gününe kadar, haklarında seçme yeterliğini kaybettiğine dair yetkili mercilerden resmî belge gelmiş
bulunan seçmenler ile tutuklu sandık seçmen listesine kaydedilmiş olup da tahliye edilen veya taksirli suçlar
dışında bir suçtan hüküm giyerek cezası kesinleşenlerin durumlarını gösteren resmî belge gelmiş bulunanlara,
seçmen listesinde kayıtlı olsalar bile oy kullandırılmaz ve bu husus sandık kurulunca tutanağa geçirilir.
Seçmen kütükleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemindeki bilgiler esas alınarak
düzenlenir.
Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemindeki bilgiler esas alınarak
düzenlenir.
Bu tarihten sonra da seçmen listeleri kesinleşene kadar adres
değişikliği bildirimi yapmak mümkündür. Ancak 17 Mart 2023
Cuma (saat 23:59) gününden seçmen listelerinin kesinleşmesine
kadarki bildirimler ilçe seçim kurulları nezdinde yapılabilecektir.
değişikliği bildirimi yapmak mümkündür. Ancak 17 Mart 2023
Cuma (saat 23:59) gününden seçmen listelerinin kesinleşmesine
kadarki bildirimler ilçe seçim kurulları nezdinde yapılabilecektir.
Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler;
Yurt dışı seçmen listelerine, seçim takviminde belirtilen süre ile sınırlı olmak kaydıyla doğrudan veya seçim kurulları ya
da konsolosluklar aracılığıyla Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler.
Yurt dışı seçmen listelerine, seçim takviminde belirtilen süre ile sınırlı olmak kaydıyla doğrudan veya seçim kurulları ya
da konsolosluklar aracılığıyla Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler.
Engelli seçmenlerin, seçim dönemlerinde binaların giriş katlarında oylarını rahatlıkla
kullanabilmeleri için, seçmen kütüğündeki kayıtlarında “Engelli” kutusunun işaretli olması
gerekmektedir.
kullanabilmeleri için, seçmen kütüğündeki kayıtlarında “Engelli” kutusunun işaretli olması
gerekmektedir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görme
ve ortopedik engelli seçmenlerin listesi alınarak SEÇSİS’e işlenir.
Engelli Seçmenler için Engelli Beyan Formu Doldurulmalıdır
ve ortopedik engelli seçmenlerin listesi alınarak SEÇSİS’e işlenir.
Engelli Seçmenler için Engelli Beyan Formu Doldurulmalıdır
Seçmen Kütüğünde engelli kaydı bulunmayan görme ve ortopedik engelli
seçmenler “Engelli Beyan Formunu” doldurarak yerleşim yeri adresinin bağlı
olduğu ilçe seçim kuruluna veya ilçe seçim kuruluna iletilmek üzere bağlı
bulunduğu muhtarlığa veya doğrudan Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne
iletebilirler.
seçmenler “Engelli Beyan Formunu” doldurarak yerleşim yeri adresinin bağlı
olduğu ilçe seçim kuruluna veya ilçe seçim kuruluna iletilmek üzere bağlı
bulunduğu muhtarlığa veya doğrudan Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne
iletebilirler.