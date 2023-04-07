A'dan Z'ye 14 Mayıs süreci: Türkiye Barolar Birliği'nden 'Seçmenler için Hukuk Rehberi'

18 yaşını dolduran

her vatandaş seçmendir.

Oy verme gününe kadar, haklarında seçme yeterliğini kaybettiğine dair yetkili mercilerden resmî belge gelmiş

bulunan seçmenler ile tutuklu sandık seçmen listesine kaydedilmiş olup da tahliye edilen veya taksirli suçlar

dışında bir suçtan hüküm giyerek cezası kesinleşenlerin durumlarını gösteren resmî belge gelmiş bulunanlara,

seçmen listesinde kayıtlı olsalar bile oy kullandırılmaz ve bu husus sandık kurulunca tutanağa geçirilir.