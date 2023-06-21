İki parti birleşme kararı aldı

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ve Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, Adalet Partisi Genel Merkezi’nde bir araya gelerek partilerini tek çatı altında birleştirme kararı aldı.

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İki parti birleşme kararı aldı

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, beraberindeki parti heyetiyle Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ü ziyaret etti. Adalet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette iki partinin birleşme sürecine ilişkin toplantı yapıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Adalet Partisi Genel Başkanı Öz, "bir niyeti" ortaya koymak üzere bugün bir araya geldiklerini söyledi.

"DEMOKRATLARIN TRENİ YOLA ÇIKMIŞTIR"

Öz, "Bu niyeti bugün ortaya koymuş bulunuyoruz. Doğru Parti ile Adalet Partisini önümüzdeki süreç içerisinde tek çatı altında toplayıp tek bir parti olmayı ve merkez sağı birleştirecek ilk hamleyi yapmayı bugün kararlaştırmış bulunuyoruz" dedi.

Demokrat misyonun temsilcileri olarak bugünkü bölünmüşlüklerini ortadan kaldırmak istediklerini dile getiren Öz, iki partinin de komisyonlarını oluşturmak suretiyle bu birlikteliği tesis etmek üzere çalışacaklarını anlattı.

Kaynak: AA

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