Adalet Bakanlığı'ndan Türkeş'e 'Kavala Vizesi'

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi Parkı Davası sanıklarından Osman Kavala'yı ziyaret etmek istemiş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin "Talebi değerlendiriyoruz" açıklamasında bulunmuştu.



Türkeş, Bakan Tunç'un açıklamalarına tepki gösterirken "Talebimiz karşılığında Sayın Adalet Bakanımızın davanın içeriği ile alakalı açıklamaları şık ve yerinde olmamıştır. Adalet Bakanı hak arayışlarına engel olmamalıdır" ifadelerini kullanmıştı.



ADALET BAKANLIĞI'NDAN TÜRKEŞ'E 'KAVALA VİZESİ'



Yaşanan tartışmanın ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Tuğrul Türkeş, Adalet Bakanlığı tarafından Kavala ziyaretine izin verildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:





“Gezi Parkı Davası” Tutuklu Sanıklarının Ziyaret Konusu;



Adalet Bakanlığı tarafından vaki müracaatımıza şifahen onay verilmiştir. Ziyaret en kısa zamanda gerçekleştirilecektir.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur. — Y. Tuğrul TÜRKEŞ (@TugrulTurkes) July 27, 2024